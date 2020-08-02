Facebook заблокував акаунти прихильників президента Бразилії



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Суддя Верховного суду наказав Facebook заблокувати 12 акаунтів, а Twitter ще 16

Сторінки прихильників президента звинувачують у поширенні фальшивих новин проти суддів

Після штрафу розміром 368 тисяч доларів Фейсбук вимушено заблокував для користувачів зі всього світу сторінки 12 головних прихильників президента Бразилії Жаїра Болсонару, які нібито поширювали фейкові новини.

Про це повідомляє BBC.

Фейсбук виконав розпорядження Верховного суду Бразилії – заблокувати акаунти прихильників ультраправого президента Болсонаро. Їх звинувачують у поширенні фальшивих новин стосовно суддів.

У травні суддя Верховного суду наказав Facebook заблокувати 12 акаунтів, а Twitter ще 16.

Однак соціальна мережа заявила, що цей захід є загрозою свободі слова, та заявила, що оскаржуватиме це рішення.

У п’ятницю Фейсбук заблокував доступ до зазначених акаунтів лише для користувачів з Бразилії, а не з усього світу, як цього вимагали судді. Через це Верховний суд оштрафував компанію на 368 тисяч доларів та пригрозив, що штрафуватиме на 20 тисяч доларів щодня, якщо рішення не виконають.

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