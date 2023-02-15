Головна Країна Політика
search button user button menu button

У пріоритеті євроінтеграція та економічне відновлення: звернення Зеленського (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У пріоритеті євроінтеграція та економічне відновлення: звернення Зеленського (відео)
Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої українці працюють щодня

Україна думає не тільки про перемогу, а й про майбутнє після нашої перемоги

Марафон міжнародних зустрічей та перемовин триває. З кожним днем Україна отримує все більше союзників. Це дає привід з оптимізмом дивитися у майбутнє та дбати не лише про сьогодення, а й про кроки після перемоги.Про це у середу розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

Готуємося до міжнародних заходів

Володимир Зеленський вважає, що нині країна має підготуватися до заходів, які відбудуться найближчими днями. «Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала», – наголосив він.

До того ж Україна думає й про весну. За словами президента, треба зробити її такою, щоб дійсно відчувалося, що країна рухається до перемоги. «Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні», – сказав голова держави.

Євроінтеграція триває

Україна робить усе, щоб підготувати старт переговорів щодо членства у ЄС. Володимир Зеленський сьогодні мав розмову з премʼєр-міністром Швеції. «Саме Швеція зараз головує у Євросоюзі, і в нас є й необхідне лідерство, і необхідна воля для того, щоб уже цього року мати переговори щодо членства. Україна в цьому відчуває підтримку партнерів, і я дякую за це», – наголосив президент.

За його словами, з представниками Швеції також продовжується бесіда щодо подальшої оборонної допомоги.

Економічне відновлення

Президент сьогодні провів нараду щодо економічного відновлення України та створення нових економічних можливостей.

Ключові питання стосувалися аграрного сектору, адже країні необхідно розміновувати свої пахотні поля. Створено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності.

Також уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. «Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів – це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій», – наголосив Зеленський.

За його словами, окремо пропрацьовується тема нових робочих місць. «Кожне робоче місце зараз у нашій країні – це допомога нашій стійкості. І це шлях для повернення наших людей в Україну», – вважає президент.

Теги: безробіття Швеція економіка євроінтеграція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мало хто зрозумів: Велика Британія врешті-решт буде надавати літаки чи ні?
Винищувачі Шредінгера та несподіваний санкційний «бонус»: головне за ніч
3 лютого, 08:05
Колишні політичні опоненти об'єдналися в спільній боротьбі проти ворога
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським у перший день війни
3 лютого, 23:36
Швеція надасть Україні військове обладнання, без якого шведські Збройні сили зможуть обійтися протягом певного періоду
Швеція схвалила надання військової допомоги Україні на понад $400 млн
8 лютого, 21:20

Політика

У пріоритеті євроінтеграція та економічне відновлення: звернення Зеленського (відео)
У пріоритеті євроінтеграція та економічне відновлення: звернення Зеленського (відео)
Кремль відправить більше військ у м'ясорубку – CNN про наступ РФ
Кремль відправить більше військ у м'ясорубку – CNN про наступ РФ
Судова революціонерка чи умовний керівник? Хто така Віра Михайленко, нова голова Антикорсуду
Судова революціонерка чи умовний керівник? Хто така Віра Михайленко, нова голова Антикорсуду
Вступ України в ЄС: Зеленський розповів, коли розпочнуться переговори
Вступ України в ЄС: Зеленський розповів, коли розпочнуться переговори
Прем’єр Швеції прибув із неоголошеним візитом до України (відео)
Прем’єр Швеції прибув із неоголошеним візитом до України (відео)
Резніков розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра
Резніков розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
15K
Дуже логічно: Німеччина оголосила умови надання Україні винищувачів
15K
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів
12K
Захисники знищили російський «Солнцепьок»: феєричне відео
12K
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)
8914
15 лютого святкуємо Стрітення Господнє: усе про цей день

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту