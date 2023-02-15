У пріоритеті євроінтеграція та економічне відновлення: звернення Зеленського (відео)

Україна думає не тільки про перемогу, а й про майбутнє після нашої перемоги

Марафон міжнародних зустрічей та перемовин триває. З кожним днем Україна отримує все більше союзників. Це дає привід з оптимізмом дивитися у майбутнє та дбати не лише про сьогодення, а й про кроки після перемоги.Про це у середу розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

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Готуємося до міжнародних заходів

Володимир Зеленський вважає, що нині країна має підготуватися до заходів, які відбудуться найближчими днями. «Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала», – наголосив він.

До того ж Україна думає й про весну. За словами президента, треба зробити її такою, щоб дійсно відчувалося, що країна рухається до перемоги. «Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні», – сказав голова держави.

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Євроінтеграція триває

Україна робить усе, щоб підготувати старт переговорів щодо членства у ЄС. Володимир Зеленський сьогодні мав розмову з премʼєр-міністром Швеції. «Саме Швеція зараз головує у Євросоюзі, і в нас є й необхідне лідерство, і необхідна воля для того, щоб уже цього року мати переговори щодо членства. Україна в цьому відчуває підтримку партнерів, і я дякую за це», – наголосив президент.

За його словами, з представниками Швеції також продовжується бесіда щодо подальшої оборонної допомоги.

Економічне відновлення

Президент сьогодні провів нараду щодо економічного відновлення України та створення нових економічних можливостей.

Ключові питання стосувалися аграрного сектору, адже країні необхідно розміновувати свої пахотні поля. Створено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності.

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Також уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. «Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів – це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій», – наголосив Зеленський.

За його словами, окремо пропрацьовується тема нових робочих місць. «Кожне робоче місце зараз у нашій країні – це допомога нашій стійкості. І це шлях для повернення наших людей в Україну», – вважає президент.