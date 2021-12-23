У «Слузі народу» знайшли політичну пару Разумкову

«Може, їм зі Смешком доцільно було б створити блок і разом попрацювати над консервативним електоратом»

Колишній голова партії «Слуга народу», перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко радить Дмитру Разумкову замислитись над об’єднанням із партією «Сила і честь» Ігоря Смешка, оскільки наразі обидва політики декларують консервативну ідеологію. Такі міркування Корнієнко висловив в інтерв’ю «Главкому».

На думку першого віцеспікера, той факт, що українські політичні сили почали визначатися зі своєю ідеологією, є позитивним та свідчить про певну еволюцію вітчизняної політичної думки.

«От пан Смешко на одному з ефірів заявляв, що він – консерватор. Коли в Україні хтось визначає себе ідеологічно, це вже нормально. (…) Разумков сказав, що він – теж консерватор, тільки молодий оновлений. Може, їм зі Смешком доцільно було б створити блок і разом попрацювати над консервативним електоратом», – вважає Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, партія «Слуга народу», що під час створення декларувала політичну ідеологію лібертаріанства, згодом визначилася із власним ідеологічним спрямуванням на користь «активного центризму».

Раніше лідер партії «Сила і честь», колишній очільник СБУ Ігор Смешко заявив, що збирається провести свою партію, що сповідує консервативну ідеологію, у парламент.

В свою чергу колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков нещодавно заявив, що буде будувати політичну партію, котра сповідуватиме поміркований консерватизм.