Разумков прокоментував резонансні заяви керівництва партії «Слуга народу»
Дмитро Разумков
«Я не член партії «Слуга народу» вже», – сказав Разумков
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що писав і передавав керівництву заяву на вихід із партії «Слуга народу». Про це Разумков заявив журналістам у кулуарах парламенту 30 листопада.
«Я не член партії «Слуга народу» вже», – сказав він.
На уточнююче питання, в який момент він припинив членство, Разумков відповів: «Після того, як Корнієнко сказав, що я не є членом партії».
За словами ексспікера, заяву про вихід він написав і передав її десь пів року тому.
Стосовно слів нової голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк, що в політичній силі не можуть знайти заяву Разумкова про вступ до «Слуги народу», ексспікер зазначив, що в інакшому випадку не зміг би балотуватися до Верховної Ради, адже він був номером 1 у списку як голова партії.
Разумков також запропонував «Слузі народу» визначитися самим, є він членом партії чи ні, а також зіронізував, що може порадити, де придбати хороший сейф для зберігання важливих документів.
Зазначимо, Дмитро Разумков будує політичну партію, котра сповідує поміркований консерватизм.
У Верховній Раді з'явилося міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив Разумков. Водночас у щойно створеному міжфракційному об’єднанні уже почалися публічні з’ясування стосунків.