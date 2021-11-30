Разумков прокоментував резонансні заяви керівництва партії «Слуга народу»

«Я не член партії «Слуга народу» вже», – сказав Разумков

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що писав і передавав керівництву заяву на вихід із партії «Слуга народу». Про це Разумков заявив журналістам у кулуарах парламенту 30 листопада.

«Я не член партії «Слуга народу» вже», – сказав він.

На уточнююче питання, в який момент він припинив членство, Разумков відповів: «Після того, як Корнієнко сказав, що я не є членом партії».

За словами ексспікера, заяву про вихід він написав і передав її десь пів року тому.

Стосовно слів нової голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк, що в політичній силі не можуть знайти заяву Разумкова про вступ до «Слуги народу», ексспікер зазначив, що в інакшому випадку не зміг би балотуватися до Верховної Ради, адже він був номером 1 у списку як голова партії.

Разумков також запропонував «Слузі народу» визначитися самим, є він членом партії чи ні, а також зіронізував, що може порадити, де придбати хороший сейф для зберігання важливих документів.

Зазначимо, Дмитро Разумков будує політичну партію, котра сповідує поміркований консерватизм.

У Верховній Раді з'явилося міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив Разумков. Водночас у щойно створеному міжфракційному об’єднанні уже почалися публічні з’ясування стосунків.

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