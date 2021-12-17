«Я піду до кінця». Ексголова СБУ Смешко зробив заяву щодо політичних амбіцій

Смешко: «Ця політична еліта довела свою неспроможність і некомпетентність»

Лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко збирається провести свою партію у парламент, а також має амбіції щодо президентських виборів. Це він заявив під час етеру програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Мої амбіції самі високі. Я буду брати участь і разом з партією, яку очолюю у парламентських виборах, і ми обов’язково станемо парламентською партією. Усі рейтинги це показують. Далі президентські вибори. Буду брати участь і в президентських виборах. Я піду до кінця. Це моя батьківщина. Я буду робити усе, щоб вона процвітала, була сильною і могутньою», – заявив ексголова Комітету з питань розвідки при президентові України.

Політик також не виключає проведення в Україні дострокових виборів. «У нашій країні усе можливо. Рішення буде приймати лише президент. Прогнозувати його дії, це не можливо. Наразі перезавантаження влади… Ця політична еліта довела свою неспроможність, некомпетентність. Корупційна жага їх перевершує усі можливі критерії. Для того, щоб щось зробити, треба перезавантажити цю владу. Для цього і потрібні вибори», – резюмував Смешко.

Нагадаємо, нещодавно Смешко посварився з депутатом Костенком щодо війни з Росією

Раніше повідомлялося, що ексголова СБУ пояснив, що спільного у «слуг народу» з італійською мафією.

Також колишній соратник назвав головну проблему Смешка.

Нагадаємо, на президентських виборах 2019 року у першому турі Смешко набрав майже 7% голосів.

Раніше інший ексочільник СБУ та кандидат у президенти Валентин Наливайченко звинуватив Гриценка в розкраданні армії, а Смешка - в отруєнні Ющенка.

Ігор Смешко очолював Службу безпеки України з вересня 2003 до лютого 2005 року, на посаду був призначений тодішнім президентом Леонідом Кучмою.