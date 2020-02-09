В Україні відбувається підготовка до розведення військ ще в трьох точках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр оборони Загороднюк наголосив, що розведення має сенс з гуманітарної точки зору Фото УНІАН

Коли саме відбудеться нове розведення військ зараз невідомо

Україна веде переговори про три нові точки для розведення військ на Донбасі. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Готується тільки три. І вони готуються тільки ті, які дійсно будуть мати гуманітарну складову. Так само, як і ці», – сказав Загороднюк.

Коли саме відбудеться нове розведення військ зараз невідомо, це залежить від Мінських домовленостей.

«Коли вони домовляться, тоді й буде. Тут ситуація не залежить від однієї сторони. Зараз йдуть перемовини», – зазначив міністр.

За його словами, йдеться про залізничний міст в районі Станиці Луганської, Новоселівку-2 та КПВВ «Гнутове». Хоча міністр не виключив, що інша сторона може пропонувати ділянки, які нам не підходять. У такому випадку українська влада відмовить.

Загороднюк наголосив, що розведення має сенс з гуманітарної точки зору. «Дійсно, переходи, пункти пропуску покращують економічну ситуацію, сприяють пожвавленню економіки, взагалі пожвавленню життя у тих депресивних регіонах. І це ми підтримуємо. Це, дійсно, має сенс. Однозначно абсолютно Станиця Луганська – це позитив. Тому що там йде комунікація, відбудований міст, місцеві жителі можуть жити якось там, щось купувати», – сказав Загороднюк.

В комюніке паризького саміту в нормандському форматі йшлося, що сторони вважають за необхідне запровадити «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство відповідно до версії, погодженої в рамках Н4 і Тристоронньої контактної групи.

Верховна Рада 12 грудня 2019 року 320 голосами ухвалила зміни до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей», згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, міністр оборони пояснив деталі призову до війська з 18 років.

Читайте також: