В Україні відбувається підготовка до розведення військ ще в трьох точках
Коли саме відбудеться нове розведення військ зараз невідомо
Україна веде переговори про три нові точки для розведення військ на Донбасі. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв’ю Радіо Свобода.
«Готується тільки три. І вони готуються тільки ті, які дійсно будуть мати гуманітарну складову. Так само, як і ці», – сказав Загороднюк.
Коли саме відбудеться нове розведення військ зараз невідомо, це залежить від Мінських домовленостей.
«Коли вони домовляться, тоді й буде. Тут ситуація не залежить від однієї сторони. Зараз йдуть перемовини», – зазначив міністр.
За його словами, йдеться про залізничний міст в районі Станиці Луганської, Новоселівку-2 та КПВВ «Гнутове». Хоча міністр не виключив, що інша сторона може пропонувати ділянки, які нам не підходять. У такому випадку українська влада відмовить.
Загороднюк наголосив, що розведення має сенс з гуманітарної точки зору. «Дійсно, переходи, пункти пропуску покращують економічну ситуацію, сприяють пожвавленню економіки, взагалі пожвавленню життя у тих депресивних регіонах. І це ми підтримуємо. Це, дійсно, має сенс. Однозначно абсолютно Станиця Луганська – це позитив. Тому що там йде комунікація, відбудований міст, місцеві жителі можуть жити якось там, щось купувати», – сказав Загороднюк.
Нагадаємо, міністр оборони пояснив деталі призову до війська з 18 років.