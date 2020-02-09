Загороднюк назвав «велику проблему» для Міноборони



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Міністр оборони України Андрій Загороднюк

Міністр анонсував зміну ситуації з надмірною бюрократією

У Міністерстві оборони України надто багато бюрократії.

Про це 8 лютого в ефірі телеканалу «Україна» заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

«Надмірна бюрократія – одна з великих проблем для нас. Скажу чесно, я з 2014 року постійно спілкуюся з військовослужбовцями, тоді я такого не бачив... Таке враження, що вона за останні пару років тільки збільшилася, причому суттєво», – сказав він.

Міністр анонсував зміну цієї ситуації.

«Велику кількість звітів ми вже відміняємо, велику кількість ми змінимо в ці ось найближчі місяці, а велику кількість ми просто переводимо в електронну форму, вони будуть генеруватися автоматично», – додав Загороднюк.

Раніше Загороднюк заявляв, що одним із пріоритетів діяльності нової команди Міністерства є розвиток будівництва інфраструктури.

Так, у Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО.