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    Політика

    Загороднюк назвав «велику проблему» для Міноборони

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    Міністр оборони України Андрій Загороднюк - Загороднюк назвав «велику проблему» для Міноборони
    Міністр оборони України Андрій Загороднюк

    Міністр анонсував зміну ситуації з надмірною бюрократією

    У Міністерстві оборони України надто багато бюрократії.

    Про це 8 лютого в ефірі телеканалу «Україна» заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

    «Надмірна бюрократія – одна з великих проблем для нас. Скажу чесно, я з 2014 року постійно спілкуюся з військовослужбовцями, тоді я такого не бачив... Таке враження, що вона за останні пару років тільки збільшилася, причому суттєво», – сказав він.

    Міністр анонсував зміну цієї ситуації.

    «Велику кількість звітів ми вже відміняємо, велику кількість ми змінимо в ці ось найближчі місяці, а велику кількість ми просто переводимо в електронну форму, вони будуть генеруватися автоматично», – додав Загороднюк.

    Раніше Загороднюк заявляв, що одним із пріоритетів діяльності нової команди Міністерства є розвиток будівництва інфраструктури.

    Так, у Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО.

    міністр Міноборони політика військові Україна Андрій Загороднюк
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