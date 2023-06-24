Авіація РФ завдає ударів по трасі М-4, якою рухаються «вагнерівці»

«Вагнер» заявив, що путін вибрав життя двох зрадників замість 25 тисяч «героїв»

Авіація РФ завдає ударів по трасі М-4, якою рухаються бійці ПВК «Вагнер». Про це повідомляють міцеві Telegram-канали з посиланням на воїнкорів.

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Тим часом «Вагнер» у Telegram-каналі зробив заяву щодо Путіна. Там заявили, що диктатор вибрав життя двох зрадників замість 25 тисяч «героїв».

«Спусковий гачок громадянської війни спустив Путін. Замість того, щоб відправити одного чи двох дегенератів у відставку він наказав нейтралізувати найбоєздатніший підрозділ Росії. Життя одного чи двох зрадників було поставлено на понад 25 тисяч героїв. Хто у цьому конфлікті зло вже очевидний. Перемога буде за ПВК «Вагнер», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

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Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

Буданов запевнив, що це не постанова.