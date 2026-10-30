В Україні з’явиться 21 альтернативна мостова переправа: коли очікувати запуску

Микола Калашник: Перші мости запрацюють на початку року

Калашник зауважив, що за останній місяць масованих ударів по мостах зазнали Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків

Україна планує збудувати 21 альтернативну мостову переправу, щоб забезпечити безперебійне транспортне сполучення в разі російських атак на мости. Про це заявив міністр інфраструктури й відновлення Микола Калашник під час години запитань до уряду, передає «Главком».

Як зауважив Калашник, за останній місяць масованих ударів по мостах зазнали Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків.

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«Роботи в Києві вже розпочато. Перші мости запрацюють на початку року», – анонсував міністр. Ці проєкти реалізує держава.

Нагадаємо, у Києві планують створити резервні маршрути для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра на випадок пошкодження або перекриття мостів. Йдеться про насипні дамби з понтонними переправами. Паралельно розглядають більш масштабний варіант – будівництво тунелю під Дніпром.

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко зауважив, що попри сучасні технології, будівництво резервних переправ потребуватиме часу.