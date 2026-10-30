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В Україні з’явиться 21 альтернативна мостова переправа: коли очікувати запуску

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні з’явиться 21 альтернативна мостова переправа: коли очікувати запуску
Микола Калашник: Перші мости запрацюють на початку року
фото: скриншот з відео

Калашник зауважив, що за останній місяць масованих ударів по мостах зазнали Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків

Україна планує збудувати 21 альтернативну мостову переправу, щоб забезпечити безперебійне транспортне сполучення в разі російських атак на мости. Про це заявив міністр інфраструктури й відновлення Микола Калашник під час години запитань до уряду, передає «Главком».

Як зауважив Калашник, за останній місяць масованих ударів по мостах зазнали Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків.

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«Роботи в Києві вже розпочато. Перші мости запрацюють на початку року», – анонсував міністр. Ці проєкти реалізує держава. 

Нагадаємо, у Києві планують створити резервні маршрути для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра на випадок пошкодження або перекриття мостів. Йдеться про насипні дамби з понтонними переправами. Паралельно розглядають більш масштабний варіант – будівництво тунелю під Дніпром.

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко зауважив, що попри сучасні технології, будівництво резервних переправ потребуватиме часу.

 

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Теги: Міністерство інфраструктури міст Микола Калашник

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