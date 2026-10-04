Велика діра у дорозі. Який вигляд має Північний міст після удару РФ (фото)

Унаслідок російської атаки постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували

З'явилися фото наслідків повторної російської атаки на Північний міст у Києві вранці 4 жовтня. Після влучання у дорожньому полотні утворилася вирва, навколо якої пошкоджено асфальт, повідомляє «Главком».

Кадри з місця атаки опублікували журналісти Hromadske. На них видно масштаб пошкоджень дорожнього полотна. Одна зі смуг фактично перекрита через діру, однак автомобілі та громадський транспорт продовжують рух мостом, об'їжджаючи пошкоджену ділянку.

Російський дрон атакував Північний міст у Києві фото: hromadske

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в дорожнє полотно Північного мосту та повідомив, що на місце прямують екстрені служби.

У мережі також з'явилося відео моменту російського удару по Північному мосту 4 жовтня. Атака сталася в той момент, коли переправою рухалися автомобілі. На кадрах видно, як безпілотник влучає безпосередньо у дорожнє полотно, після чого над мостом здіймається густий стовп диму.

Станом на 13:00 стало відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. «Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Унаслідок ранкової російської атаки уламок безпілотника пробив дах припаркованого автомобіля на Позняках. Великий фрагмент дрона застряг у машині. Крім того, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на відкритій території однієї зі шкіл.