Як об'їхати перекритий Південний міст: схеми для вантажівок та легкових авто

Правоохоронці закликають водіїв планувати свої поїздки з урахуванням нових схем руху

У зв’язку з перекриттям Південного мосту після нічної балістичної атаки у Києві запроваджено об’їзні маршрути для транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Правоохоронці закликають водіїв враховувати тимчасові обмеження та планувати свої поїздки з урахуванням нових схем руху.

Схема обʼїздних маршрутів Південного мосту:

Для вантажного транспорту : із Бориспільської траси рух спрямовується на вулицю Старобориспільську, далі вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.

: із Бориспільської траси рух спрямовується на вулицю Старобориспільську, далі вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту. Для легкового транспорту: об’їзд здійснюється проспектом Миколи Бажана на Дніпровську набережну в напрямку Дарницького мосту та мосту Патона.

Схема обʼїздних маршрутів Південного мосту інфографіка: Патрульна поліція Києва

Патрульні працюють на ключових розв'язках для регулювання автопотоку та закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.