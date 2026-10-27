Як об'їхати перекритий Південний міст: схеми для вантажівок та легкових авто
Правоохоронці закликають водіїв планувати свої поїздки з урахуванням нових схем руху
У зв’язку з перекриттям Південного мосту після нічної балістичної атаки у Києві запроваджено об’їзні маршрути для транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Правоохоронці закликають водіїв враховувати тимчасові обмеження та планувати свої поїздки з урахуванням нових схем руху.
Схема обʼїздних маршрутів Південного мосту:
- Для вантажного транспорту: із Бориспільської траси рух спрямовується на вулицю Старобориспільську, далі вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.
- Для легкового транспорту: об’їзд здійснюється проспектом Миколи Бажана на Дніпровську набережну в напрямку Дарницького мосту та мосту Патона.
Патрульні працюють на ключових розв'язках для регулювання автопотоку та закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.
Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.
Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.
Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.
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