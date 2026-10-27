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Як об'їхати перекритий Південний міст: схеми для вантажівок та легкових авто

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як об'їхати перекритий Південний міст: схеми для вантажівок та легкових авто
Перекритий Південний міст у Києві
фото: Суспільне

Правоохоронці закликають водіїв  планувати свої поїздки з урахуванням нових схем руху

У зв’язку з перекриттям Південного мосту після нічної балістичної атаки у Києві запроваджено об’їзні маршрути для транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Правоохоронці закликають водіїв враховувати тимчасові обмеження та планувати свої поїздки з урахуванням нових схем руху.

Схема обʼїздних маршрутів Південного мосту:

  • Для вантажного транспорту: із Бориспільської траси рух спрямовується на вулицю Старобориспільську, далі вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.
  • Для легкового транспорту: об’їзд здійснюється проспектом Миколи Бажана на Дніпровську набережну в напрямку Дарницького мосту та мосту Патона.
Схема обʼїздних маршрутів Південного мосту
Схема обʼїздних маршрутів Південного мосту
інфографіка: Патрульна поліція Києва

Патрульні працюють на ключових розв'язках для регулювання автопотоку та закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

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Теги: Київ міст метро поліція

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