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Удар по Північному мосту в Києві. Стало відомо про постраждалих

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Удар по Північному мосту в Києві. Стало відомо про постраждалих
Кличко повідомив про двох постраждалих унаслідок атаки 3 жовтня
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Один із двох постраждалих після госпіталізації продовжує лікування амбулаторно

Унаслідок російського удару по Північному мосту в Києві вранці 3 жовтня постраждали двоє людей. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

За словами мера, одному з постраждалих медики надали допомогу безпосередньо на місці. Другого потерпілого було госпіталізовано. Наразі він уже залишив медзаклад та перебуває на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, вранці російські війська атакували Північний міст у Києві. Внаслідок удару було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

Спочатку рух мостом із лівого на правий берег довелося перекрити. Через це також виникли затримки в русі низки автобусних і тролейбусних маршрутів.

Близько 11:19 Київська міська військова адміністрація повідомила про часткове відновлення руху. З лівого на правий берег для транспорту було відкрито три смуги, а з правого на лівий – одну. На мосту тривали ремонтні роботи. Після їхнього завершення рух буде відновлений усіма смугами.

Нагадаємо, російські війська протягом останніх днів неодноразово атакували мости Києва. Радник президента України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов припустив, що російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори у Києві для коригування ударів шахедами. За його словами, без стабільного онлайн-керування безпілотником забезпечити точне влучання в опори або інші елементи мостів практично неможливо.

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Теги: Віталій Кличко Київ дороги міст

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