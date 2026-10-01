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Атаки РФ переривають рух поїздів до Сум і Лозової. Міністерство відновлення знайшло рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атаки РФ переривають рух поїздів до Сум і Лозової. Міністерство відновлення знайшло рішення
фото: «Укрзалізниця»

Рух поїздів та автобусів буде узгоджений

Для прифронтових ділянок Сумської і Харківської областей з 1 жовтня запрацював пілотний проєкт «Укрзалізниці» «УЗ довезе». Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, передає «Главком».

«З 1 жовтня разом з «Укрзалізницею» та обласними військовими адміністраціями запускаємо пілотний проєкт комбінованого сполучення «поїзд+автобус» на визначених прифронтових ділянках до Сум та Лозової. Якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до цих пунктів призначення або вирушити з них, «Укрзалізниця» організує довезення пасажирів автобусами», – йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що рух поїздів та автобусів буде узгоджений: у разі затримки вони чекатимуть один на одного. Моніторингові центри «Укрзалізниці» відстежуватимуть загрози.

«Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Доступність і вартість повного квитка не змінюються», – наголосив Калашник.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів відповідно до рівня повітряної загрози. Крім того, МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації, а місцева влада має адаптувати графіки міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, та прискорити встановлення мобільних укриттів.

Згодом «Укрзалізниця» роз'яснила нові правила, що діятимуть під час жовтого та червоного рівнів загрози.

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Теги: Укрзалізниця Сумщина Харківщина Микола Калашник

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