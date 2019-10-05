В Україну на два дні приїде глава МЗС Латвії



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Глава латвійського зовнішньополітичного відомства Едгарс Рінкевичс перебуватиме в Україні з 7 по 8 жовтня

7 жовтня планується проведення спільної пресконференції міністрів Вадима Пристайка і Едгарса Рінкевичса

Міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс 7-8 жовтня відвідає Україну з офіційним візитом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Візит глави латвійського зовнішньополітичного відомства відбудеться з метою активізації політичних контактів та обговорення питань порядку денного українсько-латвійської співпраці на двосторонньому та багатосторонньому рівнях», - йдеться в повідомленні.

Як додали у МЗС, в понеділок, 7 жовтня планується проведення спільної пресконференції міністрів закордонних справ України Вадима Пристайка і Латвії Едгарса Рінкевичса.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 14 жовтня відвідає Люксембург для обговорення з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу українського питання.