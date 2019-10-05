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    Політика

    В Україну на два дні приїде глава МЗС Латвії

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    <p>Глава латвійського зовнішньополітичного відомства Едгарс Рінкевичс перебуватиме в Україні з 7 по 8 жовтня</p> - В Україну на два дні приїде глава МЗС Латвії

    Глава латвійського зовнішньополітичного відомства Едгарс Рінкевичс перебуватиме в Україні з 7 по 8 жовтня

    7 жовтня планується проведення спільної пресконференції міністрів Вадима Пристайка і Едгарса Рінкевичса

    Міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс 7-8 жовтня відвідає Україну з офіційним візитом.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    «Візит глави латвійського зовнішньополітичного відомства відбудеться з метою активізації політичних контактів та обговорення питань порядку денного українсько-латвійської співпраці на двосторонньому та багатосторонньому рівнях», - йдеться в повідомленні.

    Як додали у МЗС, в понеділок, 7 жовтня планується проведення спільної пресконференції міністрів закордонних справ України Вадима Пристайка і Латвії Едгарса Рінкевичса.

    До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 14 жовтня відвідає Люксембург для обговорення з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу українського питання.

    МЗС дипломатія міністр Латвія політика Україна Вадим Пристайко
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