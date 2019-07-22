Вакарчук заговорив про закон щодо «співіснування» з РФ



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Лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук Фото: Главком

За словами Вакарчука, Україна «дуже страждає на політику подвійних стандартів»

Лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що Верховна Рада має ухвалити закон, який би чітко регламентував відносини між Україною та Росією в усіх сферах.

Про це він заявив в коментарі «Укрінформу», відповідаючи на запитання щодо законодавчого врегулювання гастрольної діяльності українських артистів на території Російської Федерації.

«Україна, взагалі, дуже страждає на політику подвійних стандартів. І держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей. Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі до країни-агресора, а інші — навпаки — активно гастролюють у Росії. Тому було би добре, щоб держава взагалі прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслила б, що можна, а що — ні, і тоді це питання знялося б. Тому що воно завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом», — пояснив Вакарчук.

Нагадаємо, зі схожою ініціативою свого часу виступив і колишній голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький. Він акцентував на необхідності на законодавчому рівні обмежити діяльність не лише українських артистів у Росії, а взагалі громадян України на період російської агресії.

До слова, 21 липня, після оголошення перших результатів екзитполів Вакарчук заявив, що «Голос» готовий до переговорів зі «Слугою народу».

Наступного дня Вакарчук заявив, що Зеленський поки що нічого не пропонував.