Окружний адмінсуд просять скасувати результати «опитування Зеленського»

Наразі суд вирішує, чи відкрити провадження в адміністративній справі

Результати «можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України», - позивач

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов до президента Володимира Зеленського та політичної партії «Слуга народу», у якому йдеться про скасування результатів опитування, проведеного під час місцевих виборів 25 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати результати проведеного опитування, яке ініціював глава держави.

На думку позивача, його результати «можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України».

Наразі суд вирішує, чи відкрити провадження в адміністративній справі.

Як відомо, спостерігачі ОБСЄ розкритикували опитування Зеленського.

Зазначимо. що натомість у провладній партії задоволені проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.

Раніше «слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського».

Як повідомлялося, до так званого «опитування Зеленського» залучили неповнолітніх. Зокрема на Хмельниччині 11-річна дитина проводила «опитування Зеленського». Поліція наразі розслідує цей випадок.

Депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.

Поліція Києва 25 жовтня протягом дня постійно отримувала виклики від киян, які скаржаться на інтерв’юерів опитування «5 питань від президента» Володимира Зеленського.