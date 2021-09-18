Ватажки бойовиків проголосували на виборах в Держдуму

Фактично це означає, що на захопленій території України тепер офіційно діє російська окупаційна адміністрація, каже журналіст

Ватажки бойовиків на Донбасі – Денис Пушилін і Леонід Пасічник – проголосували на виборах у Держдуму. У такий спосіб вони публічно підтвердили, що мають російське громадянство. Про це йдеться у Telegram Дениса Казанського.

У Росії тривають триденні вибори депутаті до Держдуми. У голосуваннях беруть участь жителі окупованих територій Донбасу та Криму.

«Пасічник і Пушилін (ватажки бойовиків на Донбасі) проголосували на виборах до Держдуми Росії, і таким чином вже відкрито визнали, що мають російське громадянство», – написав Казанський.

Він додав, що це фактично означає, що на захопленій території України тепер офіційно діє російська окупаційна адміністрація, якою керують громадяни Росії.

Однак, наголосив журналіст, «куплені Кремлем політики не перестануть кричати про «внутрішній конфлікт» в Україні».

Участь у виборах ватажки бойовиків брали через системи дистанційного електронного голосування. Пушилін дуже зрадів такій можливості. Він зазначив, що на виборах прихильники окупантів обирають «майбутнє великої батьківщини – Росії».

Через епідемію коронавірусу вибори до Держдуми Росії тривають три дні: 17-19 вересня.

Росія ухвалила постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають паспорти країни-окупанта, дозволили голосувати на цих виборах, навіть у режимі онлайн.

У відповідь МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресорки. Київ вимагає розширити санкції проти Москви.

Нагадаємо, Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

Згодом у Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін.

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