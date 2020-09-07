  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Голова КВУ стверджує, що ОПЗЖ та Левченко зірвали «нарізку» округів на виборах у Києві

    • Розсилка
    Голова КВУ стверджує, що ОПЗЖ та Левченко зірвали «нарізку» округів на виборах у Києві

    ТВК продовжить засідання сьогодні о 12:00. Проте права «нарізати» округи вона вже немає

    Київська міська територіальна комісія не встигла у встановлений законом строк (не пізніше 6 вересня) сформувати округи у місті. Про це у Facebook повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

    За його словами, комісію навмисно затягнули та вона не встигла ухвалити рішення до кінця дня 6 вересня.

    «Засідання комісії затягувалося до останнього, визначеного законом дня. Далі представник ОПЗЖ максимально довго зачитував свою пропозицію. Йому допоміг Крамаренко з «Голосу» та колишній «свободівець» Левченко», – зазначив Кошель.

    Він стверджує, що ТВК продовжить засідання сьогодні о 12:00. Проте права «нарізати» округи вона вже немає.

    Згідно з Виборчим кодексом (п.4 ст. 199), багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) утворюються відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на другий день виборчого процесу (стартував 5 вересня) з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів.

    Київ вибори
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ