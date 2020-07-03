Велика група малоросів. Дисидент охарактеризував оточення Зеленського
«А де навколо Зеленського проукраїнська група?», – запитує Зісельс
Дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому» дав оцінку оточенню президента Володимира Зеленського, зазначивши, що бачить там досить велику групу малоросів.
«Я хочу для себе зрозуміти, хто є хто в оточенні президента. Я бачу там певні групи, які хочуть заробляти гроші. Їхнім виразником був Богдан, Коломойський і ті люди, які створили цю політику, «зробили» Зеленського для того, щоб врешті поділити цей пиріг. Також я там бачу групу людей, які ведуть відверто проросійську політику – Єрмак, Хорошковський, Портнов… Це досить велика група малоросів. Але я питаю – а де проукраїнська група?», – зазначив диссидент.
«Де біля президента є проукраїнська група, яка тиснула б на нього в бік Європи, в бік українськості?» , – запитує Йосип Зісельс.
На його думку, зараз в Україні абсолютно відсутній гуманітарний сектор, немає відповідного віце-прем’єра. «Ось нещодавно призначили Ткаченка (міністром культури – Главком), якого я знаю вже майже 30 років і який є, на мій погляд, виразником інтересів Коломойського. Можливо, він вже й хотів би звільнитися від цього впливу. Але я добре знайомий з Коломойським. Я знаю, що звільнитися від нього не так легко», – сказав Зісельс.
Дисидент уточнив, що звільнитися від Коломойського можна, але зробити це дуже важко. «Є люди сильні, з певними причандалами – ви знаєте, в яких місцях. А є й не такі сильні. Тому Коломойський може утримувати їх в орбіті своїх інтересів», – зазначив громадський діяч.
Нагадаємо, рейтинг чинного президента Володимира Зеленського продовжує зниження, про це свідчить останнє опитування КМІС, проведене з 24 травня по 4 червня.
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