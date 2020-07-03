Велика група малоросів. Дисидент охарактеризував оточення Зеленського



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Зеленського оточує досить велика група малоросів, - дисидент

«А де навколо Зеленського проукраїнська група?», – запитує Зісельс

Дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому» дав оцінку оточенню президента Володимира Зеленського, зазначивши, що бачить там досить велику групу малоросів.

«Я хочу для себе зрозуміти, хто є хто в оточенні президента. Я бачу там певні групи, які хочуть заробляти гроші. Їхнім виразником був Богдан, Коломойський і ті люди, які створили цю політику, «зробили» Зеленського для того, щоб врешті поділити цей пиріг. Також я там бачу групу людей, які ведуть відверто проросійську політику – Єрмак, Хорошковський, Портнов… Це досить велика група малоросів. Але я питаю – а де проукраїнська група?», – зазначив диссидент.

«Де біля президента є проукраїнська група, яка тиснула б на нього в бік Європи, в бік українськості?» , – запитує Йосип Зісельс.

На його думку, зараз в Україні абсолютно відсутній гуманітарний сектор, немає відповідного віце-прем’єра. «Ось нещодавно призначили Ткаченка (міністром культури – Главком), якого я знаю вже майже 30 років і який є, на мій погляд, виразником інтересів Коломойського. Можливо, він вже й хотів би звільнитися від цього впливу. Але я добре знайомий з Коломойським. Я знаю, що звільнитися від нього не так легко», – сказав Зісельс.

Дисидент уточнив, що звільнитися від Коломойського можна, але зробити це дуже важко. «Є люди сильні, з певними причандалами – ви знаєте, в яких місцях. А є й не такі сильні. Тому Коломойський може утримувати їх в орбіті своїх інтересів», – зазначив громадський діяч.

Йосип Зісельс – колишній політв’язень, учасник дисидентського та правозахисного руху, громадський діяч, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин, активний член ініціативної групи «Першого грудня», яка об’єднала відомих інтелектуалів, вчених та діячів культури задля суспільної єдності та формування спільних життєвих орієнтирів. Член Стратегічної ради Руху опору капітуляції – громадського понадпартійного об'єднання збереження євроатлантичного курсу України та протидії імплементації політичної частини Мінських домовленостей. Стратегічна рада Руху зокрема чітко позначила червоні лінії для влади, за які неприпустимо переступати та розробила Доктрину безпеки та миру, альтернативний до Мінських домовленостей план мирного врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, рейтинг чинного президента Володимира Зеленського продовжує зниження, про це свідчить останнє опитування КМІС, проведене з 24 травня по 4 червня.