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    Політика

    Разумков відповів, чи пропонував йому Зеленський покинути посаду спікера

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    <p>Глава парламенту&nbsp;Дмитро Разумков та президент України Володимир Зеленський</p> - Разумков відповів, чи пропонував йому Зеленський покинути посаду спікера

    Глава парламенту Дмитро Разумков та президент України Володимир Зеленський

    За словами Разумкова, історія про його відставку «повторюється з регулярністю раз або два на місяць»

    Президент України Володимир Зеленський ніколи не пропонував главі парламенту Дмитру Разумкова покинути посаду.

    Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

    Спікер запевнив, що розмови про те, що Зеленський запропонував йому піти з посади не було.

    «Це неправда, такої розмови не було. Причому ця історія повторюється з регулярністю раз або два на місяць, але вона не відповідає дійсності. Жодного разу не було у мене розмови з президентом про те, щоб він мені пропонував піти з посади або я йому пропонував, що піду», — заявив Разумков.

    Нагадаємо, у червні нардеп від «Слуги народу» натякнув на можливу відставку Разумкова.

    Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «Главкому» прокоментував свої стосунки з президентом України Володимиром Зеленськиим. 

    Відповідаючи на питання, у який бік змінилися його стосунки із Зеленським, спікер назвав їх нормальними, дружніми, конструктивними й робочими.

    Водночас Разумков визнав, що що його погляди не завжди збігаються з поглядами президента.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
      Верховна Рада кадрові зміни відставка Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков
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