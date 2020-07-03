Разумков відповів, чи пропонував йому Зеленський покинути посаду спікера



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Глава парламенту Дмитро Разумков та президент України Володимир Зеленський

За словами Разумкова, історія про його відставку «повторюється з регулярністю раз або два на місяць»

Президент України Володимир Зеленський ніколи не пропонував главі парламенту Дмитру Разумкова покинути посаду.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

Спікер запевнив, що розмови про те, що Зеленський запропонував йому піти з посади не було.

«Це неправда, такої розмови не було. Причому ця історія повторюється з регулярністю раз або два на місяць, але вона не відповідає дійсності. Жодного разу не було у мене розмови з президентом про те, щоб він мені пропонував піти з посади або я йому пропонував, що піду», — заявив Разумков.

Нагадаємо, у червні нардеп від «Слуги народу» натякнув на можливу відставку Разумкова.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «Главкому» прокоментував свої стосунки з президентом України Володимиром Зеленськиим.

Відповідаючи на питання, у який бік змінилися його стосунки із Зеленським, спікер назвав їх нормальними, дружніми, конструктивними й робочими.

Водночас Разумков визнав, що що його погляди не завжди збігаються з поглядами президента.