Посол у Франції, якого звільнив Зеленський, зробив застереження для української влади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експосол України у Франції та колишній постійний представник України у ЮНЕСКО Олег Шамшур Фото: Посольство України у Франції

«У політичних колах посилюється упевненість, що на ниві міжнародної політики може успішно працювати будь-яка інтелектуально розвинена людина. Але…», – застерігає Олег Шамшур

Дипломат Олег Шамшур, якого президент Володимир Зеленський звільнив 11 червня з посади посла України у Франції та з посади постійного представника України у ЮНЕСКО, побажав успіхів у роботі своєму наступнику Вадиму Омельченко.

В інтерв’ю «Главкому» Олег Шамшур зазначив, що не знайомий особисто з Вадимом Омельченком «Я мав нагоду приймати пана Омельченка один раз у себе в кабінеті, здається, ми пили непогану каву, але я його зовсім не знаю. Єдине, що я можу з цього приводу сказати: бажаю йому всіляких успіхів у роботі на посаді посла України у Франції і якщо він буде призначений, у роботі постпредом України в ЮНЕСКО», – розповів Шамшур.

На запитання про те, які він ставиться до того, що на такому відповідальному дипломатичному напрямку працюватиме людина без відповідного досвіду і без дипломатичного рангу, Олег Шамшур відповів, що для того, щоб мати ранг, потрібно працювати в системі МЗС – в Києві або за кордоном. «Наскільки мені відомо, пан Вадим в системі МЗС не працював, то наразі у нього дипломатичного рангу, мабуть, немає», – зазначив дипломат.

Олег Шамшур також у розмові з «Главком» торкнувся проблеми сучасного ставлення до дипломатів і дипломатичної служби. «У мене склалося стійке враження, що в нашому суспільстві і в політичних колах посилюється упевненість, що на ниві міжнародної політики може успішно працювати будь-яка інтелектуально розвинена людина (бажано, з деяким знанням іноземних мов). Хочу розчарувати прихильників цієї тези: ми не досягли такого рівня розвитку дипломатичної служби і нашої зовнішньополітичної діяльності, коли можемо собі дозволяти подібні експерименти. Не є аргументом посилання на досвід інших держав, перед якими стоять інші виклики і які мають стабільнішу політичну систему та більш ефективно функціонуючу дипломатичну службу. На моє переконання, в основі будь-якої серйозної справи має знаходитись професіоналізм, вміле володіння професійним інструментарієм. Без цього, навіть найбільш оригінальні ідеї та здібності можуть залишитись в галузі інтелектуальних вправ. Я гадаю, що маю право це сказати, оскільки прийшов до МЗС у 1993 році після роботи в НАНУ і попри профільну освіту і дослідницьку діяльність в сфері американістики, достатньо багато часу витратив на опанування основ дипломатичної професії», – розповів дипломат.

Нагадаємо, 11 червня Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка.

Олег Шамшур працював послом України у Франції з листопада 2014 року. Указ про звільнення Шамшура з’явився у фіналі скандальної історії за участю компанії Danone. Нагадаємо, в Росії цей виробник молочних продуктів випустив телевізійну рекламу йогурту, у якій знявся актор Михайло Пореченков. Свого часу, перебуваючи на окупованому Донбасі, цей діяч стріляв по українських військових і є персоною нон-грата в нашій країні. Реклама за участю одіозного росіянина викликала обурення в Україні, і наше посольство у Франції, саме там знаходиться штаб-квартира компанії, відповідно відреагувало. Як підсумок – Danone погодився зняти з ефіру телерекламу з Пореченковим. Наступного ж дня Шамшура відправили у відставку, що породило чимало чуток та версій.