Зеленський пригрозив Венедіктовій звільненням, якщо та не покаже результат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми повинні відповідати перед суспільством, якому пообіцяли, що будуть посадки, – заявив Зеленський

Попереднє керівництво Генпрокуратури України звільнили за те, що в його часи нікого не посадили. Такі самі завдання стоять перед Венедіктовою, – заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що в генеральної прокурорки Ірини Венедиктової є час до кінця року для того, щоб показати результат. Про це він сказав у інтерв'ю ведучому програми HardTalk Стівену Сакуру, розшифрування наводить «ВВС News Україна».

За словами глави держави, у попереднього керівництва Генпрокуратури було пів року, щоб продемонструвати українцям обіцяні зміни в боротьбі проти корупції високого рівня, але та команда не впоралася.

Сакур запитав, чи не стала відставка генпрокурора Руслана Рябошапки наслідком того, що він хотів кинути виклик так званим важливим людям, а президент не хотів, щоб переслідували олігархів. Зеленський заперечує це.

«Вони нікого не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року – дуже мало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли. І якщо зараз чинний генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона – це вона, жінка, професійна жінка – якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь», – заявив глава держави.

Нагадаємо, що генеральна прокурорка розповіла, чи збирається подавати у відставку.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.