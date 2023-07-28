Верховна Рада спростила ввезення в Україну антидронових рушниць та тепловізорів

Парламент проголосував за негайне підписання спікером закону

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Від податків звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів. Про це повідомив народний депутата Олексій Гончаренко.

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«Тільки що проголосували два важливих закони, які стосуються спрощення ввезення антидронових рушниць та необхідної техніки для ЗСУ! (№9467 та 9468). Парламент звільнив від ПДВ та мита андродронові рушниці, тепловізійні монокуляри, які оснащені інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери, та бінокулярів з функцією далекоміра», – написав Гончаренко.

Нардеп також наголосив, що парламент проголосував за негайне підписання спікером цього закону. Сподіваюсь, президент теж швидко його підпише.

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«Військо зараз дуже потребує антидронові рушниці. Постійно передаю їх бійцям на фронт. Тому спрощення для ввезення цих рушниць дуже допоможе військовим», – додав Гончаренко.

Також повідомлялося, що на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада звернулася до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів і урядів її держав-членів із проханням позбавити Росію членства в організації та її органах.