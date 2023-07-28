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Верховна Рада спростила ввезення в Україну антидронових рушниць та тепловізорів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Верховна Рада спростила ввезення в Україну антидронових рушниць та тепловізорів
Боротися з ворожими квадрокоптерами-розвідниками допомагають антидронові рушниці
фото з відкритих джерел

Парламент проголосував за негайне підписання спікером закону

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Від податків звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів. Про це повідомив народний депутата Олексій Гончаренко.

«Тільки що проголосували два важливих закони, які стосуються спрощення ввезення антидронових рушниць та необхідної техніки для ЗСУ! (№9467 та 9468).  Парламент звільнив від ПДВ та мита андродронові рушниці, тепловізійні монокуляри, які оснащені інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери, та бінокулярів з функцією далекоміра», – написав Гончаренко.

Нардеп також наголосив, що парламент проголосував за негайне підписання спікером цього закону. Сподіваюсь, президент теж швидко його підпише.

«Військо зараз дуже потребує антидронові рушниці. Постійно передаю їх бійцям на фронт. Тому спрощення для ввезення цих рушниць дуже допоможе військовим», – додав Гончаренко.

Також повідомлялося, що на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада звернулася до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів і урядів її держав-членів із проханням позбавити Росію членства в організації та її органах.

Теги: Верховна Рада імпорт Олексій Гончаренко президент парламент фронт війна військова техніка

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