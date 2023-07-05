Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність

Військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Про це Луценко повідомив у Facebook.

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Такий вирок йому винесла військова лікарська комісія (ВЛК).

«Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку», –написав ексгенпрокурор.

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Луценко не повідомив про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу в якості волонтера».

Раніше солдат Луценко розповів, як воював у Бахмуті. Він стверджує, що підрозділ ЗСУ «Птахи Мадяра» ефективно функціонував лише за допомогою донатів українців та фондів, адже з початку повномасштабного вторгнння держава надала бійцям лише автомати.

Також Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація