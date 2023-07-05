Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
Коли почалася повномасштабна війна, ексгенпрокурор Юрій Луценко пішов служити у тероборону Києва
фото з відкритих джерел

Військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Про це Луценко повідомив у Facebook.

Такий вирок йому винесла військова лікарська комісія (ВЛК).

«Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна –  військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку», –написав ексгенпрокурор.

Луценко не повідомив про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу в якості волонтера».

Раніше солдат Луценко розповів, як воював у Бахмуті. Він стверджує, що підрозділ ЗСУ «Птахи Мадяра» ефективно функціонував лише за допомогою донатів українців та фондів, адже з початку повномасштабного вторгнння держава надала бійцям лише автомати. 

Також Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація

Читайте також: Юрій Луценко: Мене відкликали із Бахмута за рішенням Зеленсько
Теги: Юрій Луценко війна держава вирок солдат Бахмут хвороба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по мостах ускладнює логістику російської армії на окупованій території
Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни
22 червня, 16:55
«Зовсім скоро ти будеш вдома», – коротко написав Мірошниченко
Тимур Мірошниченко показав зворушливе фото з прийомним сином
20 червня, 13:40
У Шебекіному сталися пожежі внаслідок обстрілів
Вибухи та обстріли: Білгородщина вночі не спала через «бавовну» (фото)
9 червня, 07:32
Головний рабин України Моше Реувен Асман
Путін назвав Зеленського «ганьбою єврейського народу». Головний рабин України відреагував
16 червня, 19:45
Втрати українських сил біля Бахмута не вплинуть на більш масштабний запланований український контрнаступ
США підтвердили успіхи України біля Бахмута – CNN
8 червня, 18:52
Росіяни можуть готувати теракт на магістральних газопроводах або інших об’єктах критичної газової інфраструктури
Росія готує новий теракт, щоб звинуватити Україну – розвідка
8 червня, 19:10
Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС триває
Рівень підтоплення на Херсонщині знижується: оперативні дані
10 червня, 09:57
Кожна батарея «Залізний купол» може захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів
Сенатори США просять для України «Залізний купол»
27 червня, 08:39
РФ вивозить дітей із окупованих територій України
Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей
Вчора, 07:57

Події в Україні

ЗСУ повідомили про успіхи на Таврійському напрямку
ЗСУ повідомили про успіхи на Таврійському напрямку
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
«Нафтогаз» запустив у роботу три потужні свердловини
«Нафтогаз» запустив у роботу три потужні свердловини
В окуповану Ясинувату завітала «бавовна» (відео)
В окуповану Ясинувату завітала «бавовна» (відео)
Знищення російського складу в Макіївці: з’явилося відео «прильоту»
Знищення російського складу в Макіївці: з’явилося відео «прильоту»
Окупанти активно готуються до оборони Криму
Окупанти активно готуються до оборони Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Розвідка повідомила, чим займатиметься ватажок ПВК «Вагнер» у Білорусі
31K
Білоруська православна церква зробила пропозицію монахам із Лаври
30K
Предстоятель УГКЦ Святослав: Не можна відмовлятися від служби через релігійні переконання
12K
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)
12K
Дійти до Перемоги. 10 правил виживання на війні
7429
ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту