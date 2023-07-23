Росіяни атакували ракетами Запоріжжя, є руйнування (фото)

Наразі зафіксовано пошкодження 12 цивільних об'єктів

Протягом минулої доби ворог завдав 69 ударів по 20 мирних населених пунктах Запорізької області. Уночі росіяни гатили ракетами. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Наразі вдалося зафіксувати пошкодження 12 цивільних об'єктів: житло та майно громадян.

«61 артилерійським ударом російські війська поцілили по будинках та комунікаціях Гуляйполя, Новодарівки, Оріхова, Преображенки, Левадного, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового. Темирівка, Новодарівка та Біленьке постраждали від обстрілів з РСЗВ, а Гуляйпільське - від авіації ворога», – йдеться у повідомленні.

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Вночі російські війська чотирма ракетами атакували околиці обласного центру та Запорізький район - обійшлося без постраждалих.

Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.