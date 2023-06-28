Загроза теракту на АЕС. Рада звернулася до міжнародних організацій

РФ розмістила вибухові речовини у спорудах та на території поруч із ЗАЕС і підготувала план їх підриву

Парламентарі закликають світову спільноту застосувати жорсткіші посилені обмежувальні заходи та санкції проти РФ

Сьогодні, 28 червня, Верховна Рада України закликала міжнародні організації та уряди іноземних держав запобігти ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидіяти ядерному шантажу Російської Федерації. Відповідну постанову опубліковано на сайті парламенту.

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У документі наголошується, що що 4 березня 2022 року окупаційні війська Російської Федерації захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію – Запорізьку АЕС, відтоді регулярно вдаються до провокативних дій, зокрема щодо мілітаризації станції, наслідком яких може стати витік з атомних реакторів радіоактивних речовин, що спричинить руйнівні наслідки не лише для України, її населення та довкілля, але й для всього європейського континенту.

«За останніми даними РФ розмістила вибухові речовини у спорудах та на території поруч із ЗАЕС і підготувала план їх підриву. Відповідно такі нечувані порушення загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та норм і стандартів ядерної і радіаційної безпеки мають бути засуджені Україною та всією цивілізованою світовою спільнотою», – йдеться у пояснювальній записці.

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Згідно з документом, метою ухваленої постанови є прийняття звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного агентства з атомної енергії, Європейського Союзу, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Організації Північноатлантичного договору, Ради Європи та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС.

Крім того, парламентарі закликають світову спільноту застосувати жорсткіші посилені обмежувальні заходи та санкції проти російської атомної галузі та її військово-промислового комплексу, визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, розширити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та долучитися до ефективної розбудови механізмів гарантій миру і безпеки в Європі.

«Здійснення запропонованих у проекті постанови заходів сприятиме консолідації зусиль міжнародної спільноти з метою запобігання масштабні ядерній катастрофі в Європі та зміцнення протидії ядерному шантажу Російської Федерації, початку ефективної розбудови механізмів гарантій миру та безпеки в Європі», – йдеться в документі.

Раніше повідомлляося, що Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС. Оприлюднено перші інструкції.

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Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.