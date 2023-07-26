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Потрапив у полон в Абхазії. Глава «Грузинського легіону» воює з росіянами з 14 років

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Потрапив у полон в Абхазії. Глава «Грузинського легіону» воює з росіянами з 14 років
Мамука Мамулашвілі – засновник і командир «Грузинського національного легіону»
фото з відкритих джерел

Відразу після початку російської агресії на Донбасі, Мамулашвілі зібрав земляків, що мали досвід у бойових діях, і приїхав до України

Глава «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі воює із росіянами з 14 років. Ще дитиною він брав участь у бойових діях в Абхазії, потрапив у полон разом із батьком, а згодом вивчився на дипломата, здобувши освіту за кордоном. Але, спостерігаючи, як Росія намагається окупувати сусідні держави, Мамулашвілі прийняв рішення відкласти дипломатичну кар'єру і продовжити воювати на боці тих, проти кого йде російська армія, де б це не відбувалося. Про полон та війну в Абхазії він розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

Мамулашвілі потрапив у полон, коли йому було 14 років. Він жив на військовій базі свого батька. І коли почалася війна в Абхазії, бригада його тата вийшла на війну. «Я був серед солдатів як звичайний солдат. Хоча мені було менше років, ніж іншим, мій батько був ідеалістом сам, і він використовував свого сина як мотивацію для своїх солдатів. Це працювало. Бачачи 14-річну дитину на війні, солдати розуміли, що це – війна і треба бути там», – зауважив військовий.

Він розповів, що чеченці дуже шанобливо ставилися до них у полоні, адже побачили, що батько взяв свого сина. Пропаганда тоді їм казала, що Грузія практично захищає позицію Росії. Багато хто з чеченців був збентежений, вони не зрозуміли, навіщо вони приїхали до Абхазії, коли вони побачили, що практично діти з ними воювали. Військові постійно приходили до батька з сином, поки ті сиділи в полоні.

«Надалі ми потоваришували настільки, що потім батько відправив мене на війну допомагати чеченцям. Багато хто з них розумів, що для нас це ідеологічна війна, це захист нас і наших сімей», – розповів Мамулашвілі.

Єдині, хто відрізнявся там знущаннями з військовополонених й катуваннями – росіяни, місцеві вірмени, які створили свій батальйон і воювали проти Грузії. «Там було підключено Червоний хрест, низку організацій, які вже знали, що я в полоні. Мені теж попадало, хоча мене перевели навіть до абхазької родини на кілька днів. І я не бачив у самих абхазців ненависті до нас. Ця ненависть в абхазців до грузинів вирощувалась росіянами. Це відчувалося. Катувати полонених приїжджали російські офіцери із Росії. Спеціально підготовлені. Тоді я зрозумів, що ми воюємо із Росією», – наголосив глава «Грузинського легіону».

Після трьох місяців важкого полону, що супроводжувався катуваннями та імітаціями розстрілу, Мамуку обміняли на абхазця.

Він також зазначив, що саме під час війни в Абхазії вперше зіштовхнувся з українцями. Навіть не зіткнувся, а вперше про них почув. «Я пам'ятаю, наш автобус з військовими, ми переїжджали з однієї локації на іншу і по дорозі кілька літніх жінок попросили, щоб ми їх підвезли автобусом. Ми сиділи в автобусі, вони про щось говорили, а я сидів поряд. Я як сьогодні це пам'ятаю – вони сказали: «Приїхали українці нам допомагати й зараз ми точно переможемо». Ось ці слова мені дуже запам'яталися», – пригадав Мамулашвілі.

Мамулашвілі створив «Грузинський легіон», уже приїхавши в Україну у 2014-му. Одним з ідеологів військового підрозділу був батько Мамулашвілі – він був військовим генералом. Просто спостерігаючи, що відбувається, він сказав сину: «Тобі треба поїхати та допомогти Україні у війні». 

Відразу після початку російської агресії на Донбасі, Мамука зібрав земляків, що мали досвід у бойових діях, і приїхав до України. Був створений бойовий підрозділ із назвою «Грузинський національний легіон». З перших днів війни воювали практично на всіх ділянках фронту.

Мамука Мамулашвілі – перекладач, військовий, засновник і командир «Грузинського національного легіону» в АТО, магістр з дипломатії. Президент Національної федерації змішаних єдиноборств Грузії. У 14 років він брав безпосередню участь у боях проти сепаратистів та російських найманців у Абхазії. Згодом потрапив у ворожий полон, де пробув три місяці. З перших днів війни в Україні був добровольцем. Брав участь у боях за Дебальцеве та Луганський аеропорт.

«Грузинський національний легіон» – військовий підрозділ, що був заснований 2014 року добровольцями-грузинами. 2016 року легіон став невіддільною частиною українського війська. В історії України це перший випадок, коли до складу Збройних сил офіційно прийняті іноземці. З 2022-го підрозділ у підпорядкуванні Головного управління розвідки.

До слова, раніше ексочільник Грузії Михайло Саакашвілі закликав готуватися до звільнення Абхазії та Шиди Картлі

Зауважимо, війна в Україні посилила минулі травми та суперечності у Грузії, яка пережила російське вторгнення у 2008 році. Від початку повномасштабної війни, яку розпочала країна-агресорка, грузинська влада зайняла неоднозначну позицію, уникаючи різких дій і заяв щодо Росії. Проте мешканці Грузії солідарні з Україною й усіляко намагаються підтримати нашу державу – як грузини насправді ставляться до України: красномовне фото вражає.

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Теги: росія війна полон Грузія військові

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