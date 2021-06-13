«Віримо в перемогу!» – одіозний ексрегіонал Добкін у суботу вболівав за росіян на Євро-2020

Ексрегіонал запевняє, що також вболіває за збірну України

Скандальний ексдепутат Ради та колишній голова Харківської ОДА Михайло Добкін похвалився підтримкою збірної РФ в матчі Євро-2020 між Росією і Бельгією. Як відомо, росіяни в ньому без шансів програли бельгійцям.

У своєму Телеграм-каналі Добкін заявив, що вболіває за збірну РФ, а також за Україну.

«Напередодні гри збірної України, за яку вболіваю всією душею і яка виступає в новій формі, дивлюся матч Чемпіонату Європи з футболу між збірними Бельгії та Росії. І навіть не дивлячись на гол Лукаку, або як там його, язик не повертається вболівати за бельгійців. Віримо в перемогу і Дзюбу! Україно! Вперед!», – написав він.

Його публікацію поширили харківські Телеграм-канали. Добкін у відповідь на це обурився.

Нагадаємо, 12 червня збірна Бельгії розпочала Євро-2020 з упевненої перемоги. Лідер рейтингу ФІФА і головний фаворит чемпіонату Європи без зайвих зусиль здолала росіян. Гра пройшла в Санкт-Петербурзі, хоча номінальними господарями були бельгійці. Рахунок матчу – 3:0. Два голи на рахунку нападника бельгійців Рамелу Лукаку. Ще один м’яч забив Меньє. Перший м’ яч Рамелу присвятив своєму одноклубникові по міланському «Інтеру» Крістіану Еріксону.

Як повідомлялося, відомий спортивний коментатор Олексій Андронов розкритикував збірну Росії, яка зазнала поразки від національної команди Бельгії.

Читайте також: