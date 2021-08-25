На Дніпропетровщині суд скасував регіональний статус російської мови

Регіональний статус було введено за так званим мовним законом Ківалова-Колесніченка, який був визнаний неконституційним

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував регіональний статус російської мови у Дніпропетровській області. Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив у Фейсбуці.

«Нарешті це антиконституційне рішення скасоване! Всі ми пам'ятаємо, що після прийняття у 2012 році ганебного закону «Про засади державної мовної політики», розпочався своєрідний «парад» прийняття рішень місцевими радами про надання російській мові статусу регіональної. І Дніпропетровська область не виняток. Проте ще у лютому 2018 року КСУ визнав той закон неконституційним. А з 16 липня 2019 року набув чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якого депутати Дніпропетровської обласної ради мали в шестимісячний термін переглянути і скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної. Однак цього не сталося. І тільки в судовому порядку нам вдалося цього домогтися», - зазначив Кремінь.

Відповідне рішення оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як відомо, Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. 16 липня 2021-го почали діяти норми, які регулюють використання мови сфері культури.

Нещодавно у Харкові продавчиня відмовилася обслуговувати клієнтку через мову (відео).

До слова, головний «російський» театр України відмовився субтитрувати вистави державною мовою.

Також у центрі Києва чоловіка побили через українську мову.