Мовний скандал у Харкові: бариста по-хамськи перейшов на «одеську говірку» (відео)

Бариста не зміг надати українське меню і почав пояснювати, що він славянін і рускій

Адміністратор кафе кривлявся з відвідувачів

У Харкові співробітник одного з кафе на прохання перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами почав перекривляти її. Відповідне відео з'явилося 25 серпня в одному з місцевих пабліків у Twitter.

«Кафе Zdorovo EST на Ярослава Мудрого – українофобне дно. Адміністратор нахамив на прохання українського меню (якого там нема), сказав, що він славянін і рускій. Коли ввімкнули камери, почав кривлятися «одеською говіркою». Місто має знати своїх героїв», – йдеться у повідомленні.

На відео чути, як відвідувачі нагадують чоловікова норми мовного закону щодо сфери обслуговування. У відповідь той, кривляючись, говорить: «Що ви кажете? ... Не розумію. Я вас недочуваю, ви мені дуже непонятні». Після цього став розповідати про «одеський акцент» та суржик.

Кафе «Zdorovo EST» на Ярослава Мудрого — українофобне дно. Адміністратор нахамив на прохання українського меню (якого там нема), сказав, що він славянін і русссскій. Коли ввімкнули камери, почав кривлятися «одеською говіркою». Місто має знати своїх героїв. pic.twitter.com/Mk0QG6l3u2 — Хуевый Харьков (@h_kharkov) August 25, 2021

Згодом обурені автори відео покинули заклад.

Як відомо, Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. 16 липня 2021-го почали діяти норми, які регулюють використання мови сфері культури.

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