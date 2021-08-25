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    Мовний скандал у Харкові: бариста по-хамськи перейшов на «одеську говірку» (відео)

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    Бариста&nbsp;не зміг надати українське меню і почав пояснювати, що він славянін і рускій - Мовний скандал у Харкові: бариста по-хамськи перейшов на «одеську говірку» (відео)
    Бариста не зміг надати українське меню і почав пояснювати, що він славянін і рускій
    Скріншот з відео

    Адміністратор кафе кривлявся з відвідувачів

    У Харкові співробітник одного з кафе на прохання перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами почав перекривляти її. Відповідне відео з'явилося 25 серпня в одному з місцевих пабліків у Twitter.

    «Кафе Zdorovo EST на Ярослава Мудрого – українофобне дно. Адміністратор нахамив на прохання українського меню (якого там нема), сказав, що він славянін і рускій. Коли ввімкнули камери, почав кривлятися «одеською говіркою». Місто має знати своїх героїв», – йдеться у повідомленні.

    На відео чути, як відвідувачі нагадують чоловікова норми мовного закону щодо сфери обслуговування. У відповідь той, кривляючись, говорить: «Що ви кажете? ... Не розумію. Я вас недочуваю, ви мені дуже непонятні». Після цього став розповідати про «одеський акцент» та суржик.

    Згодом обурені автори відео покинули заклад.

    Як відомо, Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. 16 липня 2021-го почали діяти норми, які регулюють використання мови сфері культури.

    Нещодавно у Харкові продавчиня відмовилася обслуговувати клієнтку через мову (відео).

    До слова, головний «російський» театр України відмовився субтитрувати вистави державною мовою.

    Також у центрі Києва чоловіка побили через українську мову.

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    Теги: Харків мова закон скандал ресторан українська мова
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    Мовний скандал у Харкові: бариста по-хамськи перейшов на «одеську говірку» (відео)