Від Парубія просять швидше надати документи про коаліцію



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Представник Зеленського незадоволений, що апарат Верховної Ради не може вчасно подати йому документи щодо складу коаліції

Представник президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук просить Андрія Парубій передати документи, які необхідні стороні Володимира Зеленського в Конституційному суді щодо неконституційності указу про розпуску парламенту.

«Ми внесли прохання до голови Верховної Ради щодо надання низки документів, копій стенограм… І на превеликий жаль отримали відписку, «що наше звернення зареєстроване враховуючи велику кількість запитаних документів, їх підготовка та опрацювання потребує продовження зазначеного вами терміну для виконання», - поскаржився Стефанчук під час засідання погоджувальної ради.

Він додав, що хотів би отримати всю необхідну доказову базу, яка потрібна для розгляду питання по суті. «І дуже просимо прискорити надання цих документів… В іншому разі у суспільства можуть виникнути небезпідставні підозри щодо затягування судового процесу», - попередив представник президента.

Парубій у відповідь заявив, що подав у Конституційний суд усі заяви про вихід з коаліції «Європейська Україна».

«Коли стверджують, що коаліція перестала існувати в момент виходу Радикальної партії, я передав список двох фракцій – БПП та Народного фронту, - в яких на момент формування уряду було більше 226 народних депутатів, без позафракційних», - заявив спікер.

«Ми в Конституційний суд передали величезний пакет документів. Так само передамо і вам», - додав Парубій.