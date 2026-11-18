Сьогодні, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радницею з питань відбудови Оксаною Маркаровою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зустрівся з Оксаною Маркаровою. Обговорили відбудову та економічну стійкість України через інвестиції та бізнес-інновації. Це те, що потрібно активно пропрацьовувати разом з американським і європейським бізнесом саме зараз. Підтримуємо комунікацію з Америкою на різних рівнях», – йдеться у повідомленні.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

За словами Зеленського, на найближчі місяці визначили завдання за цими напрямами, а також важливі заходи, на яких Україна має бути зосереджена. Він додав, що період буде насиченим.

«Важливо, щоб уся наша зовнішньополітична взаємодія й надалі була максимально змістовною. Дякую Оксані за активну роботу», – підсумував глава України.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення Оксани Маркарової своїм радником із питань відбудови України та інвестицій.