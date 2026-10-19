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Кремль запропонував переговори Путіна, Трампа і Сі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кремль запропонував переговори Путіна, Трампа і Сі
Москва прагне домовитися про завершення війни в Україні на вигідних для себе умовах
фото: Reuters

Москва розглядає можливість тристороннього саміту для обговорення завершення війни в Україні

Росія виступила з пропозицією провести в листопаді зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Кремль прагне домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах, водночас запрошувати президента України Володимира Зеленського на переговори не планують. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському виданню прокоментував перспективи проведення тристороннього саміту. За його словами, наразі конкретних домовленостей про організацію зустрічі немає, а можливий порядок денний залишається невизначеним.

«Поки немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість такої зустрічі», – заявив Пєсков.

Раніше речник Кремля називав корисною можливу зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

На початку жовтня помічник російського диктатора Юрій Ушаков також прокоментував можливість проведення тристоронніх переговорів. Він уточнив, що ініціатива організації зустрічі має виходити від Китаю за умови, що Дональд Трамп підтвердить свою участь у саміті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що останні дії Сполучених Штатів виглядають як спроба змусити Україну погодитися на поступки Росії.

Глава держави зазначив, що вживалися заходи, спрямовані на переконання України капітулювати. Водночас він наголосив, що не стверджує про свідоме прагнення американських партнерів завершити війну за рахунок України.

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Теги: Володимир Зеленський переговори Сі Цзіньпін Дональд Трамп путін

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