Маркарова стала радником президента з питань інвестицій та відновлення

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Маркарова стала радником президента з питань інвестицій та відновлення
фото: посольство України в США

Володимир Зеленський оголосив про нове призначення

Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення Оксани Маркарової своїм радником із питань відбудови України та інвестицій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Призначення Оксани Маркарової вже підписано президентом України в Указі №872/2025.

Маркарова стала радником президента з питань інвестицій та відновлення фото 1
скріншот

Оксана Маркарова, яка раніше обіймала посаду посла України у США, тепер продовжить допомагати державі у новому статусі.

За словами президента, її ключові завдання включатимуть консультації з питань, які мають вплив на майбутнє країни:

  • Покращення бізнес-клімату.
  • Посилення фінансової стійкості держави.
  • Залучення інвестицій.

Планування відбудови разом зі стратегічними партнерами.

«Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що, попри майже чотири роки повномасштабної агресії та щоденну роботу заради виживання, Україна має довгострокову мету.

«Окрім фундаментальної мети захисту незалежності... маємо довгострокову мету – забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток», – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова розповіла, чи дотримається президент США Дональд Трамп обіцянки про застосування масштабних санкцій проти Росії. 

Оксана Маркарова Володимир Зеленський

Іде завантаження...
