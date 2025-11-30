Маркарова стала радником президента з питань інвестицій та відновлення

Володимир Зеленський оголосив про нове призначення

Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення Оксани Маркарової своїм радником із питань відбудови України та інвестицій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Призначення Оксани Маркарової вже підписано президентом України в Указі №872/2025.

Оксана Маркарова, яка раніше обіймала посаду посла України у США, тепер продовжить допомагати державі у новому статусі.

За словами президента, її ключові завдання включатимуть консультації з питань, які мають вплив на майбутнє країни:

Покращення бізнес-клімату.

Посилення фінансової стійкості держави.

Залучення інвестицій.

Планування відбудови разом зі стратегічними партнерами.

«Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що, попри майже чотири роки повномасштабної агресії та щоденну роботу заради виживання, Україна має довгострокову мету.

«Окрім фундаментальної мети захисту незалежності... маємо довгострокову мету – забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток», – заявив Володимир Зеленський.

