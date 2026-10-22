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«Мені набридло»: Клінтон розкритикував політику Трампа стосовно України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Мені набридло»: Клінтон розкритикував політику Трампа стосовно України
Колишній президент США Білл Клінтон розкритикував Трампа через його ставлення до України
фото: Reuters

Колишній президент США звинуватив очільника Білого дому у виконанні давньої погрози та заявив про його зближення з Путіним

Колишній президент США Білл Клінтон розкритикував Дональда Трампа через його політику стосовно України та Росії. На думку Клінтона, чинний американський лідер відмовився від підтримки Києва та знову почав зближуватися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Клінтона.

Під час свого виступу Клінтон висловив невдоволення зовнішньою політикою адміністрації Трампа. Зокрема, він розкритикував ставлення Вашингтона до союзників Сполучених Штатів, наголосивши, що американська влада поводиться з партнерами зневажливо.

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Окрему увагу колишній президент приділив останнім рішенням Трампа стосовно України. За словами Клінтона, чинний очільник Білого дому фактично реалізував наміри, про які говорив ще під час своєї першої президентської кампанії.

«І ось, буквально минулого тижня, Трамп нарешті зробив те, чим погрожував ще під час своєї першої передвиборчої кампанії: «кинув» Україну і знову почав загравати з Путіним», – заявив Клінтон.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цю домовленість, назвавши її «слабким рішенням».

Згодом Трамп заявив, що Зеленський має сам прагнути домовленостей про завершення війни. Американський президент пояснив свою позицію значними витратами Сполучених Штатів та європейських країн на підтримку України. Також Трамп попередив, що за відсутності домовленостей ситуація може погіршитися.

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Теги: Білл Клінтон США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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