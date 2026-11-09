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Індія готова сприяти розблокуванню експорту зерна? Зеленський провів розмову з Моді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Індія готова сприяти розблокуванню експорту зерна? Зеленський провів розмову з Моді
Зеленський та Моді домовилися, що команди будуть на звʼязку
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Росія має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає її економіка та сотні мільйонів людей в різних країнах

Сьогодні, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Розповів про ситуацію в дипломатії. Активно готуємося по кожному з питань, яке є в адженді зустрічі в Абу-Дабі. З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність іти на деескалацію від Росії», – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що прем’єр-міністр Індії не раз говорив, що зараз час закінчувати війну, а не продовжувати. 

«Важливо, щоб Індія знайшла, якими своїми кроками та діалогом з іншими лідерами вона може докластися до наближення кінця війни. Одним із напрямів може бути продовольча безпека. Ми обговорили, як Росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, і розраховуємо на продовження зусиль в цьому напрямі», – підкреслив глава України.

Президент додав: «Росія має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає її економіка та сотні мільйонів людей в різних країнах. Домовились, що команди будуть на звʼязку щодо цих та інших двосторонніх питань».

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.

Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що наступний раунд консультацій в Абу-Дабі відбудеться у тристоронньому форматі – за участі України, Росії та США. Водночас європейські представники також підтвердили свою присутність у місті під час переговорів.

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Теги: переговори Нарендра Моді Індія Володимир Зеленський

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