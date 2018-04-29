Відомий політик прогнозує епоху «без Порошенка і Тимошенко»

На президентських виборах переможе кандидат на прізвище «Інший» – Безсмертний

На наступних президентських виборах в Україні має шанси перемогти «інший» кандидат, а не нинішні лідери рейтингів. Ця людина має стати носієм ідей іншої держави, іншої ідеології, інших механізмів в економіці, з іншим поглядом на війну. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На президентських виборах переможе кандидат на прізвище «Інший» – Безсмертний

На наступних президентських виборах в Україні має шанси перемогти «інший» кандидат, а не нинішні лідери рейтингів. Ця людина має стати носієм ідей іншої держави, іншої ідеології, інших механізмів в економіці, з іншим поглядом на війну. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний.

«Якщо найвищі рейтинги лідерів перегонів не перевищують 10% - це відсутність політики та політиків в Україні. Для мене набагато цікавіші у цих опитуваннях не фізичні особи, а цінності українців. Люди хочуть, щоб президент сьогодні вирішив три проблеми - війни, особистої безпеки та злиднів. Коли почнуться вибори, ці питання постануть до кандидатів, от тоді вони з гуркотом посиплються», - сказав він.

Водночас, Безсмертний зауважив, що у рейтингах є «цікавий кандидат, його прізвище «інший», який має 22%. «Замовлення на «іншість», це не замовлення на новизну. Ця людина має стати носієм ідей іншої держави, іншої ідеології, інших механізмів в економіці, з іншим поглядом на війну», - вважає політик.

Крім того, Безсмертний переконаний, що серед виборців постане тема україноцентричності та патріотичності лідера, який живе заради служіння нації.

«Раніше була держава понад усе, тепер ключова цінність - людина та свобода. Це зовсім інші вимоги. Я знаю, що із «нинішніх» в українській політиці більш нікого не буде. Наступає зовсім інша фаза, де цінності, які несуть Порошенко та Тимошенко, не будуть затребувані», - зауважив політик.

Читайте також матеріал «Главкому» Свіжі рейтинги: серед «нових облич» найбільша довіра у Вакарчука і Зеленського.

Роман Безсмертний - народний депутат України ІІ, ІІІ, IV та V скликань. З 1997 до 2002 рік був постійним представником президента Леоніда Кучми у Верховній Раді. У 2005 році призначений віце-прем'єр-міністром з питань адміністративно-територіальної реформи. Голова Ради партії «Народний Союз — Наша Україна» (2005—2006 роки), голова виконкому цієї ж партії (2006—2007 роки), лідер фракції «Наша Україна» у Верховній Раді (травень — грудень 2006 року). Заступник глави секретаріату президента (2007—2008 роки).З лютого 2010 року по червень 2011 року —посол України у Білорусі.