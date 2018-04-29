Відомий політик прогнозує епоху «без Порошенка і Тимошенко»
- Вчора, 10:06
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На президентських виборах переможе кандидат на прізвище «Інший» – Безсмертний
На наступних президентських виборах в Україні має шанси перемогти «інший» кандидат, а не нинішні лідери рейтингів. Ця людина має стати носієм ідей іншої держави, іншої ідеології, інших механізмів в економіці, з іншим поглядом на війну. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний.
«Якщо найвищі рейтинги лідерів перегонів не перевищують 10% - це відсутність політики та політиків в Україні. Для мене набагато цікавіші у цих опитуваннях не фізичні особи, а цінності українців. Люди хочуть, щоб президент сьогодні вирішив три проблеми - війни, особистої безпеки та злиднів. Коли почнуться вибори, ці питання постануть до кандидатів, от тоді вони з гуркотом посиплються», - сказав він.
Водночас, Безсмертний зауважив, що у рейтингах є «цікавий кандидат, його прізвище «інший», який має 22%. «Замовлення на «іншість», це не замовлення на новизну. Ця людина має стати носієм ідей іншої держави, іншої ідеології, інших механізмів в економіці, з іншим поглядом на війну», - вважає політик.
Крім того, Безсмертний переконаний, що серед виборців постане тема україноцентричності та патріотичності лідера, який живе заради служіння нації.
«Раніше була держава понад усе, тепер ключова цінність - людина та свобода. Це зовсім інші вимоги. Я знаю, що із «нинішніх» в українській політиці більш нікого не буде. Наступає зовсім інша фаза, де цінності, які несуть Порошенко та Тимошенко, не будуть затребувані», - зауважив політик.
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