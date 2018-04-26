Вакарчук і Зеленський очолили свіжий рейтинг політичної довіри

За даними нового дослідження, станом на середину квітня Святославу Вакарчуку довіряють 33% опитаних громадян

Нові обличчя в українській політиці користуються найвищим рівнем довіри серед громадян. До такого висновку прийшли соціологи агентства «Рейтинг». За даними їх дослідження, станом на середину квітня Святославу Вакарчуку довіряють 33% опитаних, не довіряють – 47%, Володимиру Зеленському довіряють 32%, не довіряють – 50%.



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Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський

За даними нового дослідження, станом на середину квітня Святославу Вакарчуку довіряють 33% опитаних громадян

Нові обличчя в українській політиці користуються найвищим рівнем довіри серед громадян. До такого висновку прийшли соціологи агентства «Рейтинг».

За даними їх дослідження, станом на середину квітня Святославу Вакарчуку довіряють 33% опитаних, не довіряють – 47%, Володимиру Зеленському довіряють 32%, не довіряють – 50%.

Анатолію Гриценку довіряють 26%, Юлії Тимошенко – 20%, Олегу Ляшку – 17%, Юрію Бойку – 18%, Володимиру Гройсману – 17%, Андрію Садовому – 17%, Вадиму Рабіновичу – 14%, Валентину Наливайченку – 14%, Петру Порошенку – 13%, Олегу Тягнибоку – 11%, Арсенію Яценюку – 8%.

Тим же часом, за результатами опитувань, у президентському рейтингу лідирує Юлія Тимошенко, її готові підтримати близько 9% серед усіх опитаних.

Довідка: Аудиторія дослідження: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 6000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1.5%. Терміни проведення: 10-22 квітня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що рок-музикант і екс-депутат Святослав Вакарчук, який зараз навчається у Стенфордському університеті за «Програмою підготовки нових українських лідерів», приїхав до України, щоб зустрітися зі студентами Києво-Могилянської академії.

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