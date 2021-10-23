«Вагнергейт». Безугла відмовилася відповідати на запитання щодо допиту учасників наради у Зеленського

Безугла закликала «проводити брифінг у рамках інтелектуального розподілу»

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розглядає справу «вагнерівців», нардеп «СН» Мар’яна Безугла на брифінгу в комітетах ВРУ відмовилася відповідати на запитання журналістки телеканалу «Прямий» Анни Дзьоби з приводу зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера». Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Коли журналістка вдруге поставила запитання, чи будуть допитані на ТСК всі учасники наради у президента 24 липня минулого року, де обговорювалася спецоперація, на яке перший раз Безугла не відповіла, нардепка підкреслила: «Ви вже задавали питання, при всій повазі. Ви вже задали кілька запитань».

На заперечення Дзьоби про те, що журналіст може ставити будь-яку кількість запитань, голова комісії заявила: «Давайте все-таки проводити брифінг у рамках інтелектуального розподілу».

Присутні журналісти підтвердили, що не проти того, щоб колега з «Прямого» ставила свої запитання. На що Безугла відповіла, що буде зачитувати запитання, які їй передали активісти, і показала кілька аркушів А4 формату. Представники преси обурилися з цього приводу, заявивши, що це не їхні запитання.

«Панове, є питання? Спасибі», – сказала голова ТСК, ігноруючи слова Дзьоби, яка продовжувала запитувати про зрив спецоперації.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як раніше повідомлялося, телефонний дзвінок, який став причиною зриву операції щодо «вагнерівців», зробив не президент Володимир Зеленський, а голова його офісу Андрій Єрмак.