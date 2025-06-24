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Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну – Зеленський
Володимир Зеленський прибув до Гааги на саміт НАТО
фото: Офіс президента

Росія відкидає всі мирні пропозиції

Президент України Володимир Зеленський виступив на форумі оборонних індустрій в Нідерландах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

«Дякую всім за увагу до України та до наших спільних оборонних спроможностей. Ключове слово тут, як на мене, – це «спільних». Ми всі розуміємо, що джерелом цієї війни та довгостроковою загрозою для європейського способу життя є Росія. Але насправді ми маємо справу не лише із самою Росією. Ми протистоїмо мережі державних і недержавних акторів, які служать справі агресії. Ця мережа охоплює Росію, Північну Корею, нинішній режим в Ірані, китайські компанії та безліч схем по всьому світу, які допомагають виробляти зброю та здійснювати операції проти нашої країни, нашого народу й нашої Європи», – сказав він.

Зеленський наголосив, що лише разом країни зможуть цьому протистояти. І найкращий спосіб зробити це – завдати сильного удару по серцевині цієї агресії та розірвати всі зв’язки, що поєднують Росію з її спільниками.

«Саме тому наші пріоритети є чіткими – спільне оборонне виробництво та реальні обмеження на співпрацю з Росією через санкції та інші обмежувальні заходи. Дякую всім, хто допомагає нам у цьому», – додав глава держави.

Президент повідомив, що потенціал України у сфері оборонного виробництва вже перевищив 35 млрд дол. Це майже тисяча найменувань продукції: від артилерії та традиційної бронетехніки до сучасних дронів (до речі, всіх типів) і ракет.

«Але близько 40 % цього потенціалу не має належного фінансування. Це правда. І це проблема. Наприклад, ми здатні виробляти понад 8 млн дронів різних типів щороку, але наявне фінансування дозволяє значно менше. Водночас Росія використовує для оборони не лише свої нафтові доходи, а й ресурси таких режимів, як Північна Корея та Іран, а також корупційні зв’язки в інших країнах. Саме тому наша об’єднана солідарність – найкраща відповідь на воєнну мережу Росії», – каже він.

Наголосив Зеленський і на тому, що немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну. – «Росія відкидає всі мирні пропозиції, зокрема й ті, що надходять від Сполучених Штатів Америки. Путін думає лише про війну. Це факт. Можливо, він пов’язує власне політичне виживання зі здатністю продовжувати вбивати: поки він вбиває, він живе. Наша розвідка це підтверджує. Росія навіть планує нові військові операції на території НАТО, тобто на території ваших держав. Ця війна зараз триває в Україні, і потрібно добре підготуватися – бути готовими. Без сумніву, ми маємо зупинити Путіна зараз і в Україні, але також маємо розуміти, що його цілі виходять за межі України. Європейські країни мають збільшити оборонні видатки. Ми вважаємо, що 5 % ВВП – це правильний рівень».

Ще одним важливим моментом є те, що сьогодні немає жодної значної російської зброї, яка б вироблялася без компонентів, обладнання або матеріалів з інших країн, на жаль, зокрема і з Європи та країн НАТО. І це має припинитися.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги на саміт НАТО.

Саміт НАТО проходить 24-25 червня у нідерландському місті Гаага.

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Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський путін

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