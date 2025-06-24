Можливий напад Росії на одну з країн НАТО. Альянс не гарантує автоматичну відповідь

Бауер каже, що дії НАТО залежатимуть від «типу атаки»

Бауер каже, що дії НАТО залежатимуть від «типу атаки»

Ексголова військового комітету НАТО Роб Бауер повідомив, що Альянс може не відповісти на напад РФ на Естонію, оскільки П'ята стаття договору Північноатлантичного Альянсу про колективну оборону не означає автоматичну військову відповідь у разі нападу Росії.

Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю Die Welt.

За словами Бауера, якщо напад буде обмеженим за масштабами й не становитиме прямої загрози територіальній цілісності країни-члена, то спершу відбудуться консультації між усіма учасниками блоку. Під час цих обговорень вирішуватимуть, чи варто починати війну з Росією.

Бауер каже, що дії НАТО залежатимуть від «типу атаки».

«Якщо це відносно невелика атака і загальна територіальна цілісність Естонії не перебуває під загрозою, є час для консультацій. Ми повинні зважити, хочемо ми почати війну чи ні. Так звана гібридна війна не менш шкідлива, ніж війна», – сказав ексглава військового комітету НАТО.

Нагадаємо, Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK) розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії в південно-східній Естонії.

Наразі на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, і до кінця року планують спорудження 28 бункерів і десятки складських майданчиків. Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії.

Раніше ми писали, що Росія формує ударний кулак, який за певних обставин почне наступальну операцію проти країн Балтії та Польщі.

Безсмертний зазначив, що на цей момент у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції, але не слід недооцінювати ворога.

Як відомо, Естонія є однією з найбільш імовірних цілей для наступної загарбницької війни Росії, тому що для цього росіяни мають кілька зручних передумов.

Естонія є найменшою з трьох балтійських країн. Близько 200 років вона перебувала під контролем Російської Імперії та потім СРСР. Маючи менше 300 км у своєму найширшому місці від кордону з РФ до Балтійського моря, Естонія повністю позбавлена «будь-якої стратегічної глибини». І суцільно рівнинний ландшафт сприятиме інтервенції.