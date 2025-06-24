Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Можливий напад Росії на одну з країн НАТО. Альянс не гарантує автоматичну відповідь

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Можливий напад Росії на одну з країн НАТО. Альянс не гарантує автоматичну відповідь
Бауер каже, що дії НАТО залежатимуть від «типу атаки»
фото: Київський безпековий форум

Бауер каже, що дії НАТО залежатимуть від «типу атаки»

Ексголова військового комітету НАТО Роб Бауер повідомив, що Альянс може не відповісти на напад РФ на Естонію, оскільки П'ята стаття договору Північноатлантичного Альянсу про колективну оборону не означає автоматичну військову відповідь у разі нападу Росії.

Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю Die Welt.

За словами Бауера, якщо напад буде обмеженим за масштабами й не становитиме прямої загрози територіальній цілісності країни-члена, то спершу відбудуться консультації між усіма учасниками блоку. Під час цих обговорень вирішуватимуть, чи варто починати війну з Росією.

Бауер каже, що дії НАТО залежатимуть від «типу атаки».

«Якщо це відносно невелика атака і загальна територіальна цілісність Естонії не перебуває під загрозою, є час для консультацій. Ми повинні зважити, хочемо ми почати війну чи ні. Так звана гібридна війна не менш шкідлива, ніж війна», – сказав ексглава військового комітету НАТО.

Нагадаємо, Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK) розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії в південно-східній Естонії.

Наразі на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, і до кінця року планують спорудження 28 бункерів і десятки складських майданчиків. Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії. 

Раніше ми писали, що Росія формує ударний кулак, який за певних обставин почне наступальну операцію проти країн Балтії та Польщі.

Безсмертний зазначив, що на цей момент у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції, але не слід недооцінювати ворога.

Як відомо, Естонія є однією з найбільш імовірних цілей для наступної загарбницької війни Росії, тому що для цього росіяни мають кілька зручних передумов.

Естонія є найменшою з трьох балтійських країн. Близько 200 років вона перебувала під контролем Російської Імперії та потім СРСР. Маючи менше 300 км у своєму найширшому місці від кордону з РФ до Балтійського моря, Естонія повністю позбавлена «будь-якої стратегічної глибини». І суцільно рівнинний ландшафт сприятиме інтервенції.

Читайте також:

Теги: росія війна Естонія напад НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Сирський на зустрічі з журналістами 21 червня
Сирський розповів про загрозу Сумам та ситуацію на сумському прикордонні
22 червня, 10:14
Обвинувачений відмовився від одержання «бойової» повістки
В Україні суди почали повторно притягувати до відповідальності за ухилення від мобілізації
14 червня, 17:30
Закупівля зброї в США. Президент України розказав, як тривають переговори
Закупівля зброї в США. Президент України розказав, як тривають переговори
14 червня, 14:27
Операція «Павутина» та переговори у Стамбулі. Чого чекати далі?
Операція «Павутина» і переговори у Стамбулі – що далі?
5 червня, 13:37
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2025 року
4 червня, 08:21
ТОВ «Майкрософт Рус» готується подати заяву про власне банкрутство
Microsoft остаточно покидає російський ринок
31 травня, 13:13
Легкову байдуже під яким прапором змагатися
Російський олімпійський чемпіон принизив значення прапора РФ
26 травня, 17:25
«Трамп знищує глобальне лідерство Америки»
Чи готова Америка поступитися Китаю глобальним лідерством?
26 травня, 09:00
Путін ніколи не мав наміру йти на припинення війни
Путін не хотів і не хоче миру. РФ готує новий наступ на три області – Bild
25 травня, 01:27

Соціум

Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль
Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль
Можливий напад Росії на одну з країн НАТО. Альянс не гарантує автоматичну відповідь
Можливий напад Росії на одну з країн НАТО. Альянс не гарантує автоматичну відповідь
Рівень схвалення Трампа рекордно знизився після ударів по Ірану
Рівень схвалення Трампа рекордно знизився після ударів по Ірану
Міністр закордонних справ Ірану відкинув заяву Трампа про початок перемир'я з Ізраїлем
Міністр закордонних справ Ірану відкинув заяву Трампа про початок перемир'я з Ізраїлем
Трамп висловив упевненість, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно
Трамп висловив упевненість, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно
У Підмосков'ї дрон влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа (відео)
У Підмосков'ї дрон влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
16K
Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
12K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua