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Зеленський прибув на саміт НАТО та зустрівся з премʼєром Нідерландів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський прибув на саміт НАТО та зустрівся з премʼєром Нідерландів
Зеленський зустрівся з Схофом
фото: 24 канал

Саміт НАТО проходить 24-25 червня у нідерландському місті Гаага

Президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги на саміт НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «24 канал».

Зазначається, що Зеленський вже зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Це перша зустріч в офіційній резиденції.

Саміт НАТО проходить 24-25 червня у нідерландському місті Гаага.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Про це він зауважив в інтерв’ю Sky News.

Напередодні повідомлялося, що прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба, ймовірно, не братиме участі в саміті НАТО, який має відбутися в Гаазі. За даними японського телеканалу Fuji Television, Ісіба ухвалив рішення скасувати поїздку через те, що, ймовірно, не відбудеться запланована зустріч НАТО з індо-тихоокеанською четвіркою. Крім того, малоймовірною виглядає і зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: Володимир Зеленський саміт НАТО

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