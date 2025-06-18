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Ізраїль знищив штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ізраїль знищив штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану
Ісраель Кац заявив, що знищено репресивну зброєю іранського диктатора
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Ізраїлю: Як ми й обіцяли – продовжимо завдавати ударів по символах влади

Літаки військово-повітряних сил знищили штаб внутрішньої безпеки Ірану – головну репресивну зброю іранського диктатора. Про це міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив у соцмережі Х, інформує «Главком».

«Як ми й обіцяли – продовжимо завдавати ударів по символах влади та бити по режиму аятол у будь-якому місці», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в ніч на 18 червня завдала авіаударів по ключових військових та ядерних об'єктах Ірану в районі Тегерана. За даними ЦАХАЛ, у операції брали участь понад 50 винищувачів Повітряних сил, які діяли на основі точних розвідданих.

Як повідомлялося, США перевели свої війська на військових базах в ОАЕ, Йорданії та Саудівській Аравії у стан підвищеної готовності. Згідно з інформацією, у регіоні зосереджено понад 40 тис. американських військовослужбовців.

До слова, президент США Дональд Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, заявивши, що той є «легкою мішенню». У своєму дописі американський лідер заявив, що Сполучені Штати достеменно знають місцезнаходження іранського духовного керівника.

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Теги: НАТО Україна військова допомога Марк Рютте

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