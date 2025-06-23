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Reuters: Прем’єр Японії відмовиться від поїздки на саміт НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Reuters: Прем’єр Японії відмовиться від поїздки на саміт НАТО
Сігеру Ісіба не поїде на саміт НАТО
фото: reuters

Японію на заході представлятиме міністр закордонних справ Такеші Івая

Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба, ймовірно, не братиме участі в саміті НАТО, який має відбутися в Гаазі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними японського телеканалу Fuji Television, Ісіба ухвалив рішення скасувати поїздку через те, що, ймовірно, не відбудеться запланована зустріч НАТО з індо-тихоокеанською четвіркою. Крім того, малоймовірною виглядає і зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Участь у саміті також скасують лідери Південної Кореї та Австралії – країн, що разом із Японією та США входять до цього регіонального формату.

Очікується, що Японію на заході представлятиме міністр закордонних справ Такеші Івая.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо його особистої участі у майбутньому Саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі, ухвалюватиметься «напередодні». Наразі його команда обговорює можливий порядок денний та формати зустрічей. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

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Теги: Японія НАТО саміт

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