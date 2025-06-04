Турецький дипломат: Заяви про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, є неправильними

Турецький дипломат назвав хибними заяви про те, що Україна не вступить у НАТО

«Вступати чи не вступати будь-куди – це невід’ємне суверенне право будь-якої незалежної країни»

Колишній помічник генсека НАТО з питань публічної дипломатії, посол Туреччини Такан Ілдем вважає заяви про неможливість вступу України до НАТО неправильними. Про це дипломат сказав у коментарі «Главкому» на полях форуму Black Sea and Balkans Security Forum 2025, що відбувся в румунському місті Констанца.

Дипломат наголосив, що будь-яка незалежна держава має право самостійно ухвалювати рішення щодо вступу до міжнародних організацій. Він також прокоментував можливість участі Туреччини у складі міжнародних миротворчих сил чи сил стримування, які можуть бути розміщені в Україні з метою забезпечення сталого миру та контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

«Я не можу говорити від імені своєї країни, адже не маю посади в уряді. Але якщо, наприклад, та ж “коаліція охочих” запропонує дієвий варіант підтримки України та мирного врегулювання, то, я вважаю, Туреччина може розглянути можливість власного внеску», – заявив Ілдем.

Він також зазначив, що у разі створення таких сил має бути справедливий розподіл участі між країнами. До їхнього складу мають увійти держави, які можуть надати Україні гарантії безпеки до набуття повноправного членства в НАТО.

На питання, чи готова Туреччина стати однією з країн-гарантів безпеки для України, дипломат відповів, що це залежить від формату домовленостей між «коаліцією охочих» і українською стороною. Однак не виключив такого сценарію:

«Я впевнений, що для Туреччини, як стратегічного партнера України, буде важливим обов’язком це обміркувати», – зазначив Ілдем.

Нагадаємо, операція «Павутина» отримала широкий резонанс у міжнародному військово-аналітичному середовищі. Зокрема, генерал-майор США у відставці Гас Маклахлан назвав дії українців прикладом для армій НАТО, підкреслюючи інноваційний підхід, гнучкість та здатність до швидкої адаптації технологій на полі бою.