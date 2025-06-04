Головна Світ Політика
search button user button menu button

Турецький дипломат: Заяви про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, є неправильними

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Турецький дипломат: Заяви про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, є неправильними
Турецький дипломат назвав хибними заяви про те, що Україна не вступить у НАТО
фото: depositphotos.com

«Вступати чи не вступати будь-куди – це невід’ємне суверенне право будь-якої незалежної країни»

Колишній помічник генсека НАТО з питань публічної дипломатії, посол Туреччини Такан Ілдем вважає заяви про неможливість вступу України до НАТО неправильними. Про це дипломат сказав у коментарі «Главкому» на полях форуму Black Sea and Balkans Security Forum 2025, що відбувся в румунському місті Констанца.

Дипломат наголосив, що будь-яка незалежна держава має право самостійно ухвалювати рішення щодо вступу до міжнародних організацій. Він також прокоментував можливість участі Туреччини у складі міжнародних миротворчих сил чи сил стримування, які можуть бути розміщені в Україні з метою забезпечення сталого миру та контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

«Я не можу говорити від імені своєї країни, адже не маю посади в уряді. Але якщо, наприклад, та ж “коаліція охочих” запропонує дієвий варіант підтримки України та мирного врегулювання, то, я вважаю, Туреччина може розглянути можливість власного внеску», – заявив Ілдем.

Він також зазначив, що у разі створення таких сил має бути справедливий розподіл участі між країнами. До їхнього складу мають увійти держави, які можуть надати Україні гарантії безпеки до набуття повноправного членства в НАТО.

На питання, чи готова Туреччина стати однією з країн-гарантів безпеки для України, дипломат відповів, що це залежить від формату домовленостей між «коаліцією охочих» і українською стороною. Однак не виключив такого сценарію:

«Я впевнений, що для Туреччини, як стратегічного партнера України, буде важливим обов’язком це обміркувати», – зазначив Ілдем.

Нагадаємо, операція «Павутина» отримала широкий резонанс у міжнародному військово-аналітичному середовищі. Зокрема, генерал-майор США у відставці Гас Маклахлан назвав дії українців прикладом для армій НАТО, підкреслюючи інноваційний підхід, гнучкість та здатність до швидкої адаптації технологій на полі бою.

Читайте також:

Теги: Туреччина дипломатія НАТО Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Турецький дипломат: Заяви про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, є неправильними
Турецький дипломат: Заяви про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, є неправильними
МАГАТЕ пояснило, чи зможе Росія найближчим часом відновити роботу Запорізької АЕС
МАГАТЕ пояснило, чи зможе Росія найближчим часом відновити роботу Запорізької АЕС
The Telegraph: Заступник Рубіо, який закрив відділ протидії дезінформації РФ, пов’язаний з Кремлем
The Telegraph: Заступник Рубіо, який закрив відділ протидії дезінформації РФ, пов’язаний з Кремлем
Які стосунки зараз у Трампа і Маска: аналіз Axios
Які стосунки зараз у Трампа і Маска: аналіз Axios
Міністр оборони США проігнорує засідання «Рамштайну»
Міністр оборони США проігнорує засідання «Рамштайну»
Туреччина ініціює зустріч президентів: міністр привозив у Київ та Москву запрошення 
Туреччина ініціює зустріч президентів: міністр привозив у Київ та Москву запрошення 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
205K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
101K
Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
80K
У Києві скандал: донька експосадовця Міноборони стверджує, що працівники McDonald’s не пустили її до укриття
72K
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua