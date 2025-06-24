Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що російський диктатор Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років, щоб перевірити надійність Альянсу, інформує «Главком».

Водночас, за словами Зеленського, ймовірність такого нападу найближчими місяцями невелика, адже Путін наразі «не готовий». Президент також розкритикував плани НАТО щодо поступового збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року, назвавши їх «занадто повільними».

За його словами, з 2030 року Росія може відновити свою міць, а поки що її стримує Україна.

«На мою думку, це повільний процес, бо ми вважаємо, що починаючи з 2030 року Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні його стримує Україна, у нього немає часу на муштру армії», – сказав президент.

Ukrainian president Volodymyr Zelenskyy told Sky's @markaustintv in an exclusive interview that Russia could attack a NATO member within the next five years as he rebuilds the Russian army.



🔴 Watch the full interview tomorrow on Sky News.https://t.co/x8eFYJD23K pic.twitter.com/Y37ZaY1oGi — Sky News (@SkyNews) — Sky News (@SkyNews) June 23, 2025

Зеленський наголосив, що сьогодні Путін потребує паузи, скасування санкцій і часу для підготовки армії, яка може бути повністю готовою вже за кілька років. Він застеріг, що затягування з посиленням оборони може дати Кремлю перевагу.

Президент України також підкреслив, що чинні санкції не дають бажаного ефекту: країни, зокрема Велика Британія, допустили витік товарів подвійного призначення до Росії, які використовуються у виробництві дронів та ракет.

Нагадаємо, за оцінками розвідки Німеччини, Росія готується до великої війни з НАТО.

У доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) мовиться, що Кремль розглядає стосунки з Заходом як системний конфлікт і готовий використати силу, аби досягти своїх цілей.