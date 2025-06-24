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Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років – Зеленський

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років – Зеленський
Зеленський дав інтерв'ю Sky News у Британії
фото: Sky News

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що російський диктатор Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років, щоб перевірити надійність Альянсу, інформує «Главком».

Водночас, за словами Зеленського, ймовірність такого нападу найближчими місяцями невелика, адже Путін наразі «не готовий». Президент також розкритикував плани НАТО щодо поступового збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року, назвавши їх «занадто повільними».

За його словами, з 2030 року Росія може відновити свою міць, а поки що її стримує Україна.

«На мою думку, це повільний процес, бо ми вважаємо, що починаючи з 2030 року Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні його стримує Україна, у нього немає часу на муштру армії», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що сьогодні Путін потребує паузи, скасування санкцій і часу для підготовки армії, яка може бути повністю готовою вже за кілька років. Він застеріг, що затягування з посиленням оборони може дати Кремлю перевагу.

Президент України також підкреслив, що чинні санкції не дають бажаного ефекту: країни, зокрема Велика Британія, допустили витік товарів подвійного призначення до Росії, які використовуються у виробництві дронів та ракет.

Нагадаємо, за оцінками розвідки Німеччини, Росія готується до великої війни з НАТО. 

У доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) мовиться, що Кремль розглядає стосунки з Заходом як системний конфлікт і готовий використати силу, аби досягти своїх цілей.

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Теги: санкції путін Володимир Зеленський НАТО напад

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