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В ОП сподіваються на зустріч Зеленського з Трампом під час саміту G7 у Канаді

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В ОП сподіваються на зустріч Зеленського з Трампом під час саміту G7 у Канаді
Зустріч Трампа та Зеленського може відбутися під час саміту G7 у Канаді
фото з відкритих джерел

Нещодавній візит української делегації до США був, зокрема, спрямований на підготовку потенційної зустрічі Трампа та Зеленського

В Офісі президента України розраховують на проведення зустрічі між Володимиром Зеленським та американським президентом Дональдом Трампом під час саміту країн Групи семи, який відбудеться 15-17 червня у Канаді. Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак, повідомляє «Главком».

За словами Єрмака, нещодавній візит української делегації до США під керівництвом першої віцепрем’єрки Юлії Свириденко був, зокрема, спрямований на підготовку цієї потенційної зустрічі.

«Наш візит був підготовкою, в тому числі, до зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях саміту G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків для організації цієї розмови», – зазначив Єрмак.

Окрім цього, під час перемовин у США обговорювалося питання продовження військової підтримки України. Керівник ОП наголосив, що американські конгресмени, які брали участь у зустрічі, висловили підтримку подальшого надання військової допомоги, а також продажу озброєння для держав-партнерів України.

Єрмак також підкреслив, що Україна очікує від Сенату США схвалення законопроєкту, який передбачає посилення санкцій проти Росії, а також впровадження вторинних обмежень щодо країн і компаній, які сприяють обходу санкцій агресором.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-26 червня в Гаазі. Про це розповіла речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу.

«Я можу підтвердити, що Трамп поїде на саміт НАТО», – заявила журналістам вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський поділився очікуваннями від саміту НАТО

«Що стосується НАТО, то Рютте мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато», – сказав Зеленський. 

Зауважимо, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum у Гаазі. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт. Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.

До слова, українська делегація на сесії Парламентської асамблеї НАТО у США домоглася офіційного запрошення України на червневий саміт Альянсу.

У фінальній резолюції, ухваленій на сесії в Дейтоні, було вказано, що шлях України до членства в НАТО незворотній. Також Україна має стати учасницею майбутнього саміту.

Теги: НАТО саміт Дональд Трамп Володимир Зеленський Андрій Єрмак

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