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Візит Туска до Києва: стали відомі нові деталі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит Туска до Києва: стали відомі нові деталі (відео)
Польський політик вже зустрівся із українським колегою
фото скріншот відео

Прем'єр-міністр Польщі поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який вперше відколи очолив уряд у грудні 2023 року, приїхав до України вже зустрівся із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Про це глава уряду повідомив в Телеграм.

Глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив про зустріч із польським колегою. Вони на Михайлівській площі в Києві поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України у російсько-українській війні.

Також відомо, що польський політики  зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня канцелярія голови польського уряду повідомила, що  Дональд Туск прибув з візитом до Києва.

 

Теги: Польща міністр Дональд Туск Денис Шмигаль

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