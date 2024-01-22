Візит Туска до Києва: стали відомі нові деталі (відео)

Прем'єр-міністр Польщі поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який вперше відколи очолив уряд у грудні 2023 року, приїхав до України вже зустрівся із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Про це глава уряду повідомив в Телеграм.

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Глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив про зустріч із польським колегою. Вони на Михайлівській площі в Києві поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України у російсько-українській війні.

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Також відомо, що польський політики зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня канцелярія голови польського уряду повідомила, що Дональд Туск прибув з візитом до Києва.