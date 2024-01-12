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Президент Ердоган випадково «засвітив» обличчя турецьких шпигунів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Ердоган випадково «засвітив» обличчя турецьких шпигунів
Ердоган згодом видалив твіт із обличчями офіцерів турецької розвідки
фото: balkaninsight

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган опублікував фото, яке викликало великий резонанс у суспільстві 

В акаунті президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Twitter (X) з’явилось фото з обличчями сотень агентів Національного розвідувального управління країни (MIT), яке згодом було видалене після реакції користувачів. Про це пише видання BIRN.

Президент Таїп Ердоган відвідав заходи з нагоди 97-ї річниці заснування Національної розвідувальної організації (MİT) разом із міністрами та спікером Великих національних зборів Туреччини Нуманом Куртулмушем. Фото зі штаб-квартири МІТ перебувало у Twitter (X) Ердогана деякий час, поки в соцмережах не звернули увагу, що там добре видно працівників відомства. Фотографії тих, хто відвідав річницю заснування MİT, були опубліковані в акаунтах у соціальних мережах президента Ердогана та міністра юстиції Їлмаза Тунча.

Ердоган згодом видалив фотографію з агентами турецької розвідки
Ердоган згодом видалив фотографію з агентами турецької розвідки
Sozcu

І хоча турецький президент згодом видалив твіт, міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч поділився фотографіями з місця події та замість видалити їх просто відредагував повідомлення. На момент публікації новини фото все ще можна було побачити, якщо переглянути стару версію твіта. Відредагований твіт Тунча побачили щонайменше 49 тис. користувачів Twitter (X).

«Оскільки особи персоналу MIT були розкриті, виникли величезні ризики для безпеки. Персонал, який бере на себе відповідальність у країні та за кордоном, може стати мішенню іноземних спецслужб і терористичних організацій», – сказав аналітик з питань безпеки Бурак Їлдирим.

 За словами Їлдирима, необережний вчинок Ердогана поставив під загрозу як особисту безпеку офіцерів розвідки, так і операції MIT і сімей офіцерів. «Можуть бути ризики не лише для безпеки життя, а й для діяльності, яку проводить MIT. Родини працівників  також можуть наражатися на різні ризики. Персонал MIT може стати об’єктом шантажу через свої родини та родичів», – зазначив Їлдирим.

До слова, розкриття особистих даних агентів і військовослужбовців MIT було головною темою в Туреччині в останні роки. У 2020 році турецькі суди наказали заарештувати кількох журналістів за викриття особи офіцера MIT, який служив і загинув у Лівії.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вдев'яте став дідусем. У Стамбулі у дочки глави держави Сюмей Байрактар ​​народилася друга дитина, пише інформагенція Anadolu. Турецький лідер відвідав свою дочку в лікарні, де його поінформували про стан дитини та матері. Тут же Ердоган прошепотів ім'я на вухо дитині. Стало відомо, що дев'ятого онука президент назвав Асимом Оздеміром.

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Теги: розвідка шпигун Туреччина Реджеп Таїп Ердоган президент міністр

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