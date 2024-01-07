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Італія пропонує створити в ЄС нову миротворчу силу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Італія пропонує створити в ЄС нову миротворчу силу
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
фото з відкритих джерел

Миротворча армія могла б брати участь у запобіганні та врегулюванні можливих конфліктів

Європейському Союзу потрібно створити об’єднану армію. Спільні миротворчі сили могли б брати участь у запобіганні та врегулюванні можливих конфліктів. Про це в інтерв’ю виданню La Stampa заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

За його словами, тісніша військова співпраця всередині Євросоюзу є пріоритетом для нього та для партії Forza Italia, яку він очолює.

«Якщо ми хочемо грати у світі роль миротворців, нам потрібна європейська армія. Це фундаментальна умова для дієвої зовнішньої політики у Європі», – наголосив Антоніо Таяні.

Він також додав, що у світі, де існують політичні гіганти на кшталт США, Китаю, Індії чи РФ та де загострюються політичні кризи на Близькому Сході та в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, – громадян Італії, Німеччини, Франції чи Словенії може захистити тільки вже наявна структура, а саме Євросоюз.

Окремо міністр закликав до реформи самої загальноєвропейської політичної структури. Він переконаний, що Європа повинна мати одного формального лідера, а не двох, як зараз, – голову Євроради та голову Єврокомісії.

Раніше український політик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що до 2025 року Росія нападе на країни Євросоюзу, саме в момент, коли у США буде перехід від одного президента до іншого.

Також новий глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Європа може стати мішенню російської агресії уже через кілька років. 

 

Теги: росія міністр армія Європа Роман Безсмертний партії Дональд Туск роман

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